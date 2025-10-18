Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bugün Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer eden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim'de hayatını kaybetti.

İLK TÖREN HARBİYE'DE

90 yaşında hayatını kaybeden mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu için ilk tören bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi.

Törene, Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Suna Selen, sanatçı Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere sanat camiasından birçok isim, ailesi ve sevenleri katıldı.

"SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Törende bir konuşma yapan Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu “Sevgili babam Arif Erkin sadece benim babam değil, Türkiye’nin saygı duyduğu değerli bir sanatçıydı" dedi.

"Çok bilgili bir müzisyen, iyi bir oyuncu, iyi bir mimar, dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı. O sadece bir baba değil, aynı zamanda güvenilir bir dost, bilgili bir yol gösterici ve gerçek bir hayvanseverdi" diyen Güzelbeyoğlu, bu günde yanında olanlara teşekkür etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Arif Erkin’in bize en büyük hediyesi, hayata ve bizlere karşı olan sonsuz sevgisi ve sinemaya, müziğe, tiyatroya olan bitmeyen katkıları oldu. Onun mirası sadece anılarımızda değil, hepinizin hayatına kattığı başyapıtlarda yaşayacak. Bugün onun yokluğunun hüznünü yaşarken, aynı zamanda onun dolu dolu geçen hayatı için şükrediyorum. Birlikte geçirdiğimiz her an, paylaştığımız her kahkaha, onun sevgisiyle dokunduğu her hayat bizim için değerli bir hazinedir. Sevgili babam, seni asla unutmayacağız."

"ÇOK DEĞERLİ BİR USTAYI KAYBETTİK"

Törene katılan Mahsun Kırmızıgül, “Ülkemiz için çok değerli bir ustayı kaybettik. Onunla Beyaz Melek, Vezir Parmağı filmlerinde ve Hayat Devam Ediyor dizisinde omuz omuza çalıştık. Arif ağabey, birçok usta oyuncudan farklı olarak duruşuyla, sessizliğiyle kalbinize dokunurdu. O setin ışıkları söndüğünde, içinizde ışık bırakmayı bilen insanlardandı. Unutamazdınız onu; dokunuşuyla, sevgisiyle bize insan olmanın inceliklerini öğretti. Benim çok sevdiğim bir ağabeydi, ustaydı, bilgeydi ve çok fazla ön plana çıkan biri değildi. Sezgileri çok kuvvetliydi. İyi bir ağabey, iyi bir dost, iyi bir babayı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

"15 GÜN ÖNCE ZİYARET ETTİM"

Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nu 15 gün önce ziyaret ettiğini söyleyen Suna Selen, “Vallahi çok üzgünüz, başka bir şey diyemem. Hepimizin başı sağ olsun. 15 gün evvel ziyaretine gitmiştik, gayet iyiydi. Hala nasıl vefat ettiğini merak ediyorum çünkü gayet iyiydi; her açıdan, zihinsel açıdan da iyiydi. Bastonuyla ayağa kalkabiliyordu. Dolayısıyla biraz şoke oldum ve çok üzüldüm. Benim için beklenmedik bir şey oldu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise "Arif ağabeyin ölüm haberini aldım, sosyal medyada bir fotoğrafını paylaştım ve altına ‘İyi bilirdik’ yazdım. Gerçekten çok ilginç bir şey oldu; birkaç dakika içinde binlerce, yüz binlerce insan paylaştı, beğendi. Belki dijital bir helalleşme diyebileceğimiz bir şey yaşandı. Biliyorsunuz, ölen insanların arkasından iyi konuşmak bizim geleneğimizdir. İslam ahlakı da bunu der, hadislerimizde de geçer. Dolayısıyla biz kim ölürse ölsün, arkasından iyi konuşuruz. Ama Arif abi için bu sadece bir gelenek değildi; gerçekten samimi duygularımızla ‘İyi bilirdik’ dedik. Çünkü o, yaşarken de iyi bir insandı. Şimdi kaybettik. Çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Varsa hakkınız, helal olsun" ifadelerini kullandı.

Anma töreni ardından Arif Erkin Güzelbeyoğlu için öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, oyuncu Binnur Kaya, Meral Çetinkaya, Tülin Oral, Salih Kalyon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı.

90 yaşında hayatını kaybeden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"YABANCI DAMAT SETİNDE ÇALIŞIRKEN ÇOK GÜLDÜK"

Güzelbeyoğlu'nun Yabancı Damat dizisindeki rol arkadaşı Tülin Oral, “40 senelik arkadaşımdı. Eşi de öyle. Çok iyi bir çiftti, ikisi de çok iyi sanatçıydı. Eşi hem keman çalardı hem de çok iyi bir ressamdı. Son zamanlarda o da benim resmimi yapacaktı ama o da nasip olmadı. Birbirimizle çok iyi çalıştık. Arkadaş olmanın dışında, meslektaş olarak da son derece uyumluydu. Bütün arkadaşlarıyla çok iyiydi, çok zarifti. Son derece anlayışlı, sanata çok iyi bakan, dünyayı çok iyi gören biriydi. Sohbetlerimizde çok mutlu olurdum, onunla konuşmaktan dünyam açılırdı hatta. 'Yabancı Damat'ta gerçekten ikimiz de çok iyi çalıştık, çok güldük beraber. Onunla çalışırken çok eğlendim. Çok üzgünüm. Arkasından üzülmekten başka Yapacak başka bir şey yok" dedi.

"BABAMIZDI"

Oyuncu Salih Kalyon ise “Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile Dostlar Tiyatrosu'nda tanıştım. Dostlar Tiyatrosu'nun kurucuları arasındaydı. Başar Sabuncu'nun 'Zemberek' adlı oyununda birlikte oynama şansına sahip oldum. Daha sonra 'Bizimkiler' dizisinin müziklerini yaptı ve bazı bölümlerde rol aldı. Çok değerli bir mimar, müzisyen, çok yönlü bir sanatçı ağabeyimiz, babamızdı. Bugün aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun" şeklimde konuştu.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

1935 yılında Gaziantep'te doğan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, eğitim hayatını Gaziantep'te tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Güzelbeyoğlu, vatani görevini bitirdikten sonra profesyonel olarak oyunculuğa adım attı.

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda kariyerine başlayan ünlü isim, birçok tiyatro oyununda rol aldı. "İkinci Bahar" dizisiyle tanınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, "Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle şöhreti yakaladı.

Sonrasında "Beyaz Melek", “Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarda rol alan Güzelbeyoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

