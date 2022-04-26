Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava

Haberler | 26.04.2022 - 14:47

Yakamoz S-245 dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam ile oyuncu Özge Özpirinçci iddialara göre sette yaşanan bir olay sonrası davalık oldu.

Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 1

Yakamoz S-245 dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam’ın sette çıkardığı bir olay yüzünden oyuncu Özge Özpirinçci’yi dava ettiği öğrenildi.

Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 2

Gelişmelerin ardından Özpirinçci bu sebeple dizinin kutlama yemeğine katılmadı.

Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 3

Hürriyet’ten Orkun Ün’ün haberine göre; Özpirinçci'nin kutlama yemeğine katılmama sebebi ise dizinin yapımcısı Güvenatam tarafından dava edilmesiydi.

Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 4

İddialara göre çekimler sırasında Özpirinçci'nin içinde olduğu bir olay yaşanıyor ve set aksıyor.

Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 5

Olay sonrası çekimler uzuyor, planlanan gün planlanan yerde o sahneler çekilemiyor ve kriz sonrası yapımcı Güvenatam, Özpirinçci'yi mahkemeye veriyor.

Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 6

İşte diziden yansıyan diğer kareler...

Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 7
Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 8
Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 9
Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 10
Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 11
Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 12
Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 13
Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava - 14

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER