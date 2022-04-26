Yakamoz S-245 dizisinin setinde kriz: Yapımcı Onur Güvenatam ile Özge Özpirinçci arasında dava

Haberler | 26.04.2022 - 14:47
Yakamoz S-245 dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam’ın sette çıkardığı bir olay yüzünden oyuncu Özge Özpirinçci’yi dava ettiği öğrenildi.
Gelişmelerin ardından Özpirinçci bu sebeple dizinin kutlama yemeğine katılmadı.
Hürriyet’ten Orkun Ün’ün haberine göre; Özpirinçci'nin kutlama yemeğine katılmama sebebi ise dizinin yapımcısı Güvenatam tarafından dava edilmesiydi.
İddialara göre çekimler sırasında Özpirinçci'nin içinde olduğu bir olay yaşanıyor ve set aksıyor.
Olay sonrası çekimler uzuyor, planlanan gün planlanan yerde o sahneler çekilemiyor ve kriz sonrası yapımcı Güvenatam, Özpirinçci'yi mahkemeye veriyor.
İşte diziden yansıyan diğer kareler...