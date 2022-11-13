Yalova'da dalgıçlar antik kent kalıntılarına rastladı

"BİZ SADECE İŞİN İLK GÖRME KISMINDA OLUYORUZ"

Çağlardere, bu seneki dalışlarında da Çınarcık açıklarında benzer yapılara rastlamalarının ardından söz konusu kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yalova'nın yaklaşık 113 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu anlatan Çağlardere, şöyle konuştu:

"Diğer kurumların da desteğiyle farklı bölgelerin sit alanı ilan edilmesini sağladık. Böyle bir şeye katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. Biz aslında biraz meraklı bakıyoruz ya da dikkatli bakmaya çalışıyoruz. Farklı bir şey gördüğümüzde onu su altı kamerasıyla görüntülüyoruz. Daha sonra ilgili kurumlara bildiriyoruz. Teknik ekipler gelip bunu inceledikten sonra anlaşılıyor ne olduğu. Biz sadece işin ilk görme kısmında oluyoruz. Burada da aslında eğitim dalışı sırasında alanın bir kısmını tespit edebilmiştik, diğer kurumların katkısıyla buranın bizim gördüğümüzden daha fazlası olduğunu tespit ettik. Arkadaşlar vasıtasıyla çalışmalarımızı genişlettik. Farklı objeler çıkarıldı. Öngördüğümüzden fazlası olmasıyla fazlaca mutlu olduk."