Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Yalova'da bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı.

Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı - 1

Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı - 2

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından düzenlenen festivale dünyanın farklı ülkelerinden ekipler katılıyor.

Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı - 3

Bosna Hersek, Endonezya, Hırvatistan, Gürcistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Meksika ve Sırbistan ekipleri danslarını sergiliyor.

Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı - 4
Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı - 5
Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı - 6
Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı - 7
Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı - 8
Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı - 9
Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı - 10
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