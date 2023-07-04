Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı
Yalova'da bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı.
Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı.
Yalova'da 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı.
Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından düzenlenen festivale dünyanın farklı ülkelerinden ekipler katılıyor.
Bosna Hersek, Endonezya, Hırvatistan, Gürcistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Meksika ve Sırbistan ekipleri danslarını sergiliyor.