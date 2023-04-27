Yapay zeka değil gerçek: Kraliyet ailesinin parodi fotoğrafları çekildi

Ünlülerin benzerleriyle çektiği fotoğraflarla tanınan sanatçı Alison Jackson, bu defa kraliyeti konu edinen bir projeye imza attı.
Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William, Prenses Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle'lı fotoğraflardan oluşan "The Crown" adlı sergi, yarın Londra'da açılıyor.
Grove Galerisi'ndeki sergi, 27 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Kraliyet üyelerine benzeyen kişilerle yaptığı çekimler hakkında konuşan ve benzerleri yakalama konusunda mükemmeliyetçi davrandığını söyleyen Jackson, "Harry'nin saç problemi var. Benim kullandığım Harry'nin daha çok saçı var ve saç rengi tam kızıl değil. Saçını boyamak zorunda kaldım ve tepedeki saçlarını biraz azaltmasını istedim, ama çok iyi olmadı" diye konuştu.
"Güzel kadınlar çok kolay ama Kral Charles, Prens William ve Prens Harry çok zordu, onları çok aramak zorunda kaldım" diyen Jackson, "Onlarla ilgili hayal kırıklığı yaşadım. Ertesi gün Prens Harry'yi yolda buldum. En iyi yöntemdi" dedi.
"Charles için çok çok zor. İyi bir taklitçiyle çalışıyorum ama insanların istediği gerçeğiyle ayırt edilememesi" diyen Jackson, "Sorun, bazı kişilerin sadece bir açıdan benzer olması, ama tüm açılardan çekim yapmak istiyorsunuz" şeklinde konuştu.
"Bazen insanlar birilerini benzediğini kabul etmek istemiyor ya da bir ajansa kaydolmak için zahmete girmek istemiyor ama bu işten cidden iyi para kazanabiliyorlar" diyen Jackson, "Yıllar önce David Beckham'ın benzeri, bu işten yılda 250 bin sterlin kazandığını söylemişti" ifadesini kullandı.
Kişinin görüntüsünün, yapay sinir ağları kullanılarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği "deep fake" ve kişinin tamamen yapay zeka ile görüntüsünün yeniden oluşturulması teknolojileri günümüzde popülerken, Jackson'ın çalışması farklılığını ortaya koyuyor. Sanatçının işaret ettiği nokta, her şey bu kadar filtreliyken gördüklerimize güvenemeyeceğimiz şeklinde.
"İnsanlar yapmamaları gerektiğini düşündükleri herhangi bir şeyi bu yöntemler aracılığıyla yapmış gibi görünmekten korkuyorlar" diyen Jackson, "Herhangi bir görüntünün her zaman bir yorumlama unsuru vardır; kırpılmış olabilir, bağlamından koparılmış olabilir. Gerçek, bir görüntü tarafından tamamen çarpıtılabilir" diyerek uyarıda buldundu.