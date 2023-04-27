Yapay zeka değil gerçek: Kraliyet ailesinin parodi fotoğrafları çekildi

Kraliyet üyelerine benzeyen kişilerle yaptığı çekimler hakkında konuşan ve benzerleri yakalama konusunda mükemmeliyetçi davrandığını söyleyen Jackson, "Harry'nin saç problemi var. Benim kullandığım Harry'nin daha çok saçı var ve saç rengi tam kızıl değil. Saçını boyamak zorunda kaldım ve tepedeki saçlarını biraz azaltmasını istedim, ama çok iyi olmadı" diye konuştu.