Yapımcı onayladı: Margot Robbie'li Karayip Korsanları filmi hala gelebilir

Geçtiğimiz 15 yıl içinde beş Karayip Korsanları filminde rol alan Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard ile tüm dünya gündemini meşgul eden davası ve Heard’ün iddiaları nedeniyle Depp’in Karayip Korsanları serisinden çıkacağı ve Margot Robbie’nin yeni başrol olacağı açıklanmıştı.

Ancak Variety’nin haberine göre, 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Disney’in ‘kadın başrollü bir korsan’ filmi çekmek istemediğini söylemişti.