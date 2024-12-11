Yapımı 1 hafta sürüyor: Kanada ve Avrupa'dan da talep var: Tanesini 20 bin TL'ye satıyor

AVRUPA VE KANADA'YA DA ÜRÜN GÖNDERİYOR

''Semaverin A'dan Z'sine kadar bir tek yapan usta benim. Her zaman derim, aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım. Yaptığım semaverlere yurt dışından da talep var. Kuzey İrlanda, Kanada, Almanya'ya semaver gönderiyorum. 6 litrelik semaverleri 20 bin TL'ye, 4 buçuk litrelikleri ise 15 bin TL'ye yapıyorum. Bakır tencerenin içinde pişen yemek bile çok lezzetli oluyor. Ben 9 yaşında bu sanata girdim. Halen daha devam ediyorum.''