Yapımı 1 hafta sürüyor: Kanada ve Avrupa'dan da talep var: Tanesini 20 bin TL'ye satıyor
Samsun'da 81 yaşındaki semaver ustası Ömer Acar'ın geleneksel yöntemlerle ürettiği ve yurt dışından da rağbet gören bakır semaverler, 20 bin TL'ye alıcı buluyor. Türkiye'de bu işi yapan tek usta olduğunu söyleyen Ömer Acar, ''9 yaşından beri bu sanatla uğraşıyorum'' dedi.
Vezirköprü ilçesinde dükkanı bulunan 81 yaşındaki Ömer Acar, 9 yaşından beri 72 yıldır semaver yapım işinde çalışıyor. Çocuk yaşta başladığı semaver işinde zamanla ustalaşan Acar, bakır semaverin tamamını kendi el emeği ile üretiyor.