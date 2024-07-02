Yarış başladı bile! 2025 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri
97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. Oscar'a aday gösterilebilecek filmler arasında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı "Maria" filmi de yer alıyor. İşte Variety'ye göre, 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmler...
Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2" gişedeki başarısıyla uzun süre adından söz ettirmişti.
Efsane yönetmenlerin övmeye doyamadığı ve seyircilerden tam not alan film, Oscar yarışının güçlü adaylarından.