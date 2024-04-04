Yarış erken başladı! 2025 Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmler
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri geçtiğimiz ay sahiplerini buldu. Oppenheimer'ın 7 ödülle damga vurduğu Oscar Ödülleri'nin gelecek yılki adayları için söylentiler başladı bile. İşte BBC'ye göre, 2025'te Oscar Ödülü kazanabilecek yapımlar...
Furiosa: Mad Max Destanı
Başrolünde Anya Taylor-Joy'un yer aldığı "Furiosa: Bir Mad Max Destan" filmi 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek.