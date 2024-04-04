Yarış erken başladı! 2025 Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmler

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri geçtiğimiz ay sahiplerini buldu. Oppenheimer'ın 7 ödülle damga vurduğu Oscar Ödülleri'nin gelecek yılki adayları için söylentiler başladı bile. İşte BBC'ye göre, 2025'te Oscar Ödülü kazanabilecek yapımlar...

Yarış erken başladı! 2025 Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmler - 1

Furiosa: Mad Max Destanı

Başrolünde Anya Taylor-Joy'un yer aldığı "Furiosa: Bir Mad Max Destan" filmi 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek.

N-LIFE HABERLERİ

Yarış erken başladı! 2025 Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmler - 2

Joker 2

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: Folie à Deux" için geri sayım devam ediyor.

Yarış erken başladı! 2025 Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmler - 3

Kinds of Kindness

Yorgos Lanthimos'un merakla beklenen filminde Willem Dafoe, Margaret Qualley ve Jesse Plemons var.

Yarış erken başladı! 2025 Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmler - 4

Moana 2

Disney’in 2016 yılında vizyona giren animasyon filmi Moana'nın devamı geliyor. 

Yarış erken başladı! 2025 Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmler - 5

Gladyatör 2

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı "Gladyatör" filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. 

Yarış erken başladı! 2025 Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmler - 6

Queer

Luca Guadagnino imzalı filmin başrolünde Bond rolüyle akıllarda yer eden Daniel Craig var.

Yarış erken başladı! 2025 Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmler - 7

Nosferatu

Bill Skarsgard ve Lily-Rose Depp'in başrolünde yer aldığı Nosferatu filmi 25 Aralık 2024'te vizyona girecek.

Yarış erken başladı! 2025 Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmler - 8

Blitz

Steve McQueen'in beşinci filminin başrolünde başarılı oyuncu Saorsie Ronan yer alıyor.

Yarış erken başladı! 2025 Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmler - 9

 The Piano Lesson

Denzel Washington'ın oğlu Malcolm Washington ilk kez yönetmen koltuğunda olacak. Diğer oğlu John David ise başrolde. Oscar'lı oyuncu ise yapımcı olacak.

Yarış erken başladı! 2025 Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmler - 10

Klara and the Sun

Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro'nun 2021 tarihli romanı film oluyor, Jenna Ortega ise başrolde.

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