Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi

SOPHİA LOREN KİMDİR?

Sophia Loren, 20 Eylül 1934'te Roma, İtalya'da doğmuş ünlü bir aktris ve şarkıcıdır. Gerçek adı Sofia Villani Scicolone olan Loren, 1950'li yıllardan itibaren Hollywood'un en ikonik kadınlarından biri haline gelmiştir. İtalya'nın ve dünya sinemasının önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir.



Loren, özellikle "Two Women" (İki Kadın) filmiyle dikkat çekmiş ve bu filmle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanmıştır. Güzelliği ve yeteneğiyle tanınan Loren, pek çok farklı türde filmde rol almış, kariyeri boyunca birçok ödül kazanmıştır. Sinema kariyerinin yanı sıra, yemek kitapları yazmış ve moda dünyasında da yer almıştır.