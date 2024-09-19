Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi

Klasik Hollywood sinemasının en büyük kadın yıldızlarından biri olarak nitelendirilen Sophia Loren 90 yaşında. IMDb'ye göre Sophia Loren'in en iyi 10 filmi...

Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi - 1

10- CASANDRA GEÇİŞİ 1976

IMDb 6,3

N-LIFE HABERLERİ

Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi - 2

9- ROMA İMPARATORLUĞU'NUN ÇÖKÜŞÜ  1964 

IMDb 6,7

Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi - 3

8-ANAHTAR 1958 

IMDb 6,7

Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi - 4

7-CASUSLAR 1966

IMDb 7,1

Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi - 5

6-EL SİD 1961

IMDb 7,2 

Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi - 6

5-DÜN, BUGÜN VE YARIN 1963

IMDb 7,2

Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi - 7

4-GÜNEŞ ÇİÇEKLERİ 1970

IMDb 7,3

Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi - 8

3-İTALYAN USULÜ EVLİLİK 1964 

IMDb 7.4 

Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi - 9

2-KIZIM VE BEN 1960

IMDb 7,7

Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi - 10

1-ÖZEL BİR GÜN 1977

IMDb 8,1

Yaşayan efsane 90 yaşında: Sophia Loren'in en iyi 10 filmi - 11

SOPHİA LOREN KİMDİR?

Sophia Loren, 20 Eylül 1934'te Roma, İtalya'da doğmuş ünlü bir aktris ve şarkıcıdır. Gerçek adı Sofia Villani Scicolone olan Loren, 1950'li yıllardan itibaren Hollywood'un en ikonik kadınlarından biri haline gelmiştir. İtalya'nın ve dünya sinemasının önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir.

Loren, özellikle "Two Women" (İki Kadın) filmiyle dikkat çekmiş ve bu filmle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanmıştır. Güzelliği ve yeteneğiyle tanınan Loren, pek çok farklı türde filmde rol almış, kariyeri boyunca birçok ödül kazanmıştır. Sinema kariyerinin yanı sıra, yemek kitapları yazmış ve moda dünyasında da yer almıştır.

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