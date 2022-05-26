Yaşayan Punk efsanesi Patti Smith, Fransa'dan 'Onur Lejyonu' ödülü aldı

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 11:34 - Son Güncelleme : 26.05.2022 - 12:01

Punk efsanesi müzisyen ve şair Patti Smith, Fransa’nın en yüksek onuruna layık görüldü. Kendisine ‘Onur Lejyonu’ verilen 75 yaşındaki Smith “Tarif edilemez bir onur” ifadelerini kullandı.

Yaşayan Punk efsanesi Patti Smith, Fransa'dan 'Onur Lejyonu' ödülü aldı - 1

ABD’li müzisyen, yazar ve fotoğrafçı Patti Smith, ’nın en yüksek onur mertebesi olarak görülen ‘Onur Lejyonu’ ile ödüllendirildi. 75 yaşındaki yaşayan efsane, “Fransa’ya hayatım boyunca hep bağlı kaldım” diyerek kendisine verilen onurdan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaşayan Punk efsanesi Patti Smith, Fransa'dan 'Onur Lejyonu' ödülü aldı - 2

PERFORMANS SERGİLEDİ

Amerika’daki Fransız elçisi Philippe Étienne tarafından ödüllendirilen şair, kendisi için verilen törende şarkı seslendirdi. Performans esnasında kendisine Jesse Paris Smith ve uzun zamandır gitaristliğini yapan Lenny Kaye eşlik eti.

Yaşayan Punk efsanesi Patti Smith, Fransa'dan 'Onur Lejyonu' ödülü aldı - 3

FRANSA ONU HER ANLAMDA BESLEDİ

“Bu tarif edilemez bir onur. Ağırlığını kesinlikle anlıyorum. Fransız kültürü, edebiyatı, sanatı ve filmlerinden hayatı boyunca etkilenen biri olduğum düşünüldüğünde gerçekten çok anlamlı bir onur” ifadelerini kullandı.

Yaşayan Punk efsanesi Patti Smith, Fransa'dan 'Onur Lejyonu' ödülü aldı - 4

20’li yaşlarında Fransız edebiyatına ilgi duyduğunu belirten Smith, o günleri sık sık hatırladığını dile getirdi.

Yaşayan Punk efsanesi Patti Smith, Fransa'dan 'Onur Lejyonu' ödülü aldı - 5

"DEĞİŞİM  İNSANLA BAŞLAR"

Yaşaması oldukça zor bir dünyada olduğumuzu ifade eden yazar, “Sanatçılar her zaman insanlara ilham olabilir, insanları harekete geçirip onlara umut verebilir... ancak sonunda, değişimi gerçekleştiren sanatçılar değil, insanlardır” diyerek törendeki konuşmasını tamamladı.

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