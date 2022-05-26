Yaşayan Punk efsanesi Patti Smith, Fransa'dan 'Onur Lejyonu' ödülü aldı

ABD’li müzisyen, yazar ve fotoğrafçı Patti Smith, Fransa’nın en yüksek onur mertebesi olarak görülen ‘Onur Lejyonu’ ile ödüllendirildi. 75 yaşındaki yaşayan efsane, “Fransa’ya hayatım boyunca hep bağlı kaldım” diyerek kendisine verilen onurdan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.