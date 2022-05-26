Yaşayan Punk efsanesi Patti Smith, Fransa'dan 'Onur Lejyonu' ödülü aldı

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 11:34 - Son Güncelleme : 26.05.2022 - 12:01
ABD’li müzisyen, yazar ve fotoğrafçı Patti Smith, Fransa’nın en yüksek onur mertebesi olarak görülen ‘Onur Lejyonu’ ile ödüllendirildi. 75 yaşındaki yaşayan efsane, “Fransa’ya hayatım boyunca hep bağlı kaldım” diyerek kendisine verilen onurdan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Amerika’daki Fransız elçisi Philippe Étienne tarafından ödüllendirilen şair, kendisi için verilen törende şarkı seslendirdi. Performans esnasında kendisine Jesse Paris Smith ve uzun zamandır gitaristliğini yapan Lenny Kaye eşlik eti.
“Bu tarif edilemez bir onur. Ağırlığını kesinlikle anlıyorum. Fransız kültürü, edebiyatı, sanatı ve filmlerinden hayatı boyunca etkilenen biri olduğum düşünüldüğünde gerçekten çok anlamlı bir onur” ifadelerini kullandı.
20’li yaşlarında Fransız edebiyatına ilgi duyduğunu belirten Smith, o günleri sık sık hatırladığını dile getirdi.
Yaşaması oldukça zor bir dünyada olduğumuzu ifade eden yazar, “Sanatçılar her zaman insanlara ilham olabilir, insanları harekete geçirip onlara umut verebilir... ancak sonunda, değişimi gerçekleştiren sanatçılar değil, insanlardır” diyerek törendeki konuşmasını tamamladı.