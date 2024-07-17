Yaşını duyanlar şok oluyor: "Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum"

GÜNEŞTEN VE ALKOLDEN UZAK DURUYOR

Henüz 13 yaşındayken cilt bakımlarına başlayan May, her gün güneş kremi sürerek güne başlıyor. Dışarı çıktığı zaman cildini örten adam , hayatında hiç alkol kullanmamasının genç görünümünün en büyük sırrı olduğunu söylüyor.

Kendine uygun beslenme ve egzersiz rutini oluşturan May, aşırı egzersizin vücutta strese neden olduğunu belirterek ağır egzersizlerden kaçındığını, sporu kendisini iyi hissetmek için yaptığını ve bu şekilde sağlığını koruduğunu söylüyor.