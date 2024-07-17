Yaşını duyanlar şok oluyor: "Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum"
ABD'de yaşayan sosyal medya içerik üreticisi Brandon Miles May'in gerçek yaşını duyanlar inanamıyor. Genç görünümüyle dikkat çeken adam 35 yaşında olmasına rağmen insanların onu ergenliğe yeni girmiş bir genç sandıklarını söylüyor. İşte görüntüsüyle herkesi şaşırtan adamın gençlik sırrı.
ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit şehrinde yaşayan ve sosyal medya içerikleri üreten 35 yaşındaki Brandon Miles May, genç görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Görenlerin onu ergenliğe yeni girmiş bir genç sandıklarını söyleyen May, genç görünmenin sırlarını açıkladı.