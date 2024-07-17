Yaşını duyanlar şok oluyor: "Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum"

ABD'de yaşayan sosyal medya içerik üreticisi Brandon Miles May'in gerçek yaşını duyanlar inanamıyor. Genç görünümüyle dikkat çeken adam 35 yaşında olmasına rağmen insanların onu ergenliğe yeni girmiş bir genç sandıklarını söylüyor. İşte görüntüsüyle herkesi şaşırtan adamın gençlik sırrı.

Yaşını duyanlar şok oluyor: "Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum" - 1

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit şehrinde yaşayan ve sosyal medya içerikleri üreten 35 yaşındaki Brandon Miles May, genç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Görenlerin onu ergenliğe yeni girmiş bir genç sandıklarını söyleyen May, genç görünmenin sırlarını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Yaşını duyanlar şok oluyor: "Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum" - 2

Genellikle genetik faktörlere dayanan genç görünme, yaşam tarzı ve kişisel bakım alışkanlıklarıyla desteklenebilir.

35 yaşında olmasına rağmen 15 yaşında görünen May, genetik faktörlerin dışında genç görünmesini sağlayan rutinini açıkladı.

Yaşını duyanlar şok oluyor: "Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum" - 3

GÜNEŞTEN VE ALKOLDEN UZAK DURUYOR

Henüz 13 yaşındayken cilt bakımlarına başlayan May, her gün güneş kremi sürerek güne başlıyor. Dışarı çıktığı zaman cildini örten adam , hayatında hiç alkol kullanmamasının genç görünümünün en büyük sırrı olduğunu söylüyor.

Kendine uygun beslenme ve egzersiz rutini oluşturan May, aşırı egzersizin vücutta strese neden olduğunu belirterek ağır egzersizlerden kaçındığını, sporu kendisini iyi hissetmek için yaptığını ve bu şekilde sağlığını koruduğunu söylüyor.

Yaşını duyanlar şok oluyor: "Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum" - 4

"HİÇ ESTETİK İŞLEM YAPTIRMADIM"

Bugüne kadar hiç estetik işlem yaptırmadığını söyleyen Brandon Miles May, beslenme ve egzersiz rutini sayesinde genç kaldığını, bazılarının onun 15,16 bazılarının da 18 19 yaşında olduğunu düşündüklerini söylüyor. Bunları duymanın onu üzmediğini aksine çok mutlu ettiğini belirtiyor.

Yaşını duyanlar şok oluyor: "Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum" - 5

"EN ÇOK HAVALİMANINDA SORUN YAŞIYORUM"

Genç görüntüsünün günlük yaşamında bazızorluklarda getirdiğini belirten adam, en çok da havalimanında sıkıntı yaşadığını söylüyor.

May, bu durumu "Havalimanı güvenliği yaşımı sorduğumda verdiğim cevaba inanmıyorlar. Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum. Tek tek hepsine kimlik göstermek zorunda kalıyorum " diye açıklıyor.

Yaşını duyanlar şok oluyor: "Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum" - 6

20 YILDIR ŞEKER KULLANMIYOR

Aynı zamanda tıbbi iletişim sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin de sahibi olan Brandon Miles May, her zaman sağlıklı yiyeceklere ilgi duyduğunu söylüyor.

15 yaşına geldiğinde, yeşil çay ve daha fazla bitkisel gıda tüketmek gibi bazı beslenme değişiklikleri yapmaya başladığını, 19 yaşına geldiğinde ise şekeri, tahılları ve karbonhidratları tamamen kestiğini söylüyor.

Yaşını duyanlar şok oluyor: "Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum" - 7

BRANDON'IN YAŞLANMA KARŞITI İPUÇLARI

  • Güneşten uzak durun ve cildinizi UV korumalı giysilerle koruyun
  • Her gün güneş koruyucu kullanın
  • Yaban mersini, böğürtlen ve ahududu gibi iltihap giderici i meyveler tüketin
  •  Omega-3 açısından zengin sardalya gibi düşük civa içeren balıkları tüketin
  • Organik meyve ve sebzeler tüketin
  • Karbonhidratlardan, şekerden ve tahıllardan kaçının
  • Alkol tüketmeyin
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