Yassıtepe Höyüğü'nde yeni buluntular ortaya çıktı

İzmir Arkeoloji Müzesi ekiplerinin de katılımıyla yürütülen kazı çalışmalarının sonunda Miken uygarlığına ait çok önemli bir mezar alanı ve buluntular elde edildiğini vurgulayan Derin, "Mezarlık alanı, 5 bin yıl önceden itibaren kullanılmaya başlanmış. Özellikle de günümüzden 3 bin 400 yıl öncesine dayanan bir mezar grubuyla karşılaştık. Taş sandık ve küp mezarlar bulunuyor. Bu mezarlar, İzmir'in ilk ticari hayatının başladığı bir sürece ait" ifadelerini kullandı.