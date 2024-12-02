Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı?

Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Gülse Birsel'in Çelik hakkında paylaştığı veda mesajı ise uzun süre eleştirilerin hedefi oldu. Çelik'in Avrupa Yakası'ndan rol arkadaşı Yavuz Seçkin, Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında yaşanan olayı ilk kez anlattı.

Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı? - 1

GÜLSE BİRSEL'İN VURAL ÇELİK'E TARTIŞMALI VEDASI

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik (51), 17 Ekim'de hayatını kaybetti.

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, eski rol arkadaşına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etmişti.

"İŞ ARKADAŞIMI ÇOK ERKEN KAYBETTİM"

"Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım" diyen Birsel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."

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Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı? - 2

Çelik'in Avrupa Yakası dizisinden rol arkadaşı Yavuz Seçkin, Aramızda Kalmasın programında Vural Çelik ile Gülse Birsel arasında yaşananlar hakkında konuştu.

Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı? - 3

"VURAL, GÜLSE İLE KONUŞMAK İSTEDİ"

Dizide "Sertaç" karakterine hayat veren oyuncu, "Yeri gelmişken söylemek istedim. O dönemde Vural benim çok iyi arkadaşımdı. Araşırdık, şakalaşırdık. 'Niye aramıyorsunuz?" diye sitem ederdi. Kendi içerisinde yalnızlığı vardı. Beni de samimi bulduğu için dizi devam ederken beni aradı, 'Ben Gülse ile görüşmek istiyorum' dedi. Bodrum'da havalimanından Vural'ı aldım, Gülse bizi çok güzel bir restorana götürdü, Vural'ı çok iyi ağırladı" ifadelerini kullandı.

Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı? - 4

"GÜLSE 'YETER Kİ BIRAKMA' DEDİ"

Yavuz Seçkin açıklamasına şöyle devam etti:

"5. sezona gidiyoruz. Vural'ın kafasında bir düşünce vardı, senaryoyla alakalı diye düşünüyorum. Belki aktif olmak, belki biraz daha farklı karakterlerle diziye dahil olmak... Başka sorunları da vardı, bilmiyorum tam içeriğini. Gülse ile konuştular. Gülse de sıcak davrandı, ben canlı şahidim, 'Elimizden geleni yaparız senin için, gitme yeter ki bırakma. Sakın bırakma. Sen bizim için çok önemlisin seni seviyoruz' dedi. Vural'ın kafasına yerleştirdiği bir düşünce vardı. Vural biraz inatçıydı. Çok iyi bir kalbi vardı ama inadından vazgeçmedi. Ayrıldı diziden."

Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı? - 5

Seçkin sözlerini "Peker Açıkalın da gitti mesela. Gülse bu çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi Vural" diye tamamladı.

Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı? - 6

"ONU ÇOK SEVERDİM"

Vural Çelik'in rol arkadaşı Ayşe Tolga da oyuncunun vefatıyla ilgili geçtiğimiz günlerde konuşmuştu.

Magazin Burada'nın haberine göre, Tolga "Sizce Çelik yalnız mı bırakıldı?" soruna "Vural çok hassas bir çocuktu, benimle aynı yaştaydı. Çok üzgünüm, onu çok severdim, çok eğlenirdik, janti kardeşim. Kızım mesela çok üzüldü onun öldüğünü duyunca. Hassas kalpler bu dünyada çok fazla olamıyor galiba" yanıtını verdi.

Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı? - 7

Oyuncu sözlerine "Vural'ın biraz da uyumlanma problemi yaşadığını düşünüyorum. Keşke biraz daha biz de tutabilseydik onu. Bazen de onunla ilgilenmemiz daha fazla gerekiyordu galiba ama bazen de istemedi. Kendi kalmak da istedi. Ulaşamadık bazen de. Öyle de bir sorun yaşadık" diye devam etti.

Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı? - 8

"NEREDEYSE BU ERKEN ÖLÜMÜN SORUMLUSU İLAN EDİLECEK"

Avrupa Yakası'nda "Fatoş" karakterini canlandıran Şenay Gürler, Gülse Birsel'e yapılan eleştirilen sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek." demişti.

Gürler'e, Gülse Birsel'in veda mesajı tekrar soruldu. Gürler, "Bizim beraber çalıştığımız dönemde ben kimsenin arasında yaşanan bir duruma şahit olmadım. Şahit olsaydım bunu açıkça söyleyebilecek biriyim. Benim tanık olmadığım ortamlarda neler yaşanmıştır ben onları bilemem ama benim olduğum her an için böyle bir şey olmadığına eminim" dedi.

Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı? - 9

"BENİM TANIDIĞIM GÜLSE, BÖYLE BİR KADIN DEĞİL"

Oyuncu sözlerine "Gülse Birsel'in piyasada Vural'ın iş yapmasını engellediği gibi bir şey söylenmişti. Ben böyle bir şeye inanmıyorum çünkü böyle bir şey yapacak bir kadın olmadığını düşüyorum Gülse'nin. Benim tanıdığım Gülse, böyle bir kadın değil" diye devam etti.

Birsel'in veda mesajı sorulan Şenay Gürler ise "Çok fazla üzerine gelindiği için kendisini açıklamak istedi. Belki biraz fazla ayrıntıya girmiş olabilir. O da daha sonra paylaşımını kaldırdı" ifadelerini kullandı.

Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı? - 10

"HAKSIZLIĞA UĞRAMASINA TAHAMMÜL EDEMEM"

"HAÖte yandan Birsel'in Yalan Dünya dizisinden rol arkadaşı Hakan Meriçliler, geçtiğimiz günlerde eleştirilerin hedefi olan Gülse Birsel hakkında konuştu. Snob Magazin'e konuşan Meriçliler yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.

Hakan Meriçliler, Gülse Birsel için "Yalan Dünya'da 90 bölüm oynadım. Bence Gülse harika, çalışkan ve meslektaşlarına iyi davranan birisidir. Onun haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bugün bir evim varsa onun sayesindedir. Çünkü reklam film anlaşmasını bile kendisi yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı? - 11

"GÜLSE HANIMI ŞU ÖZETLER: ÇOK HAKKANİYETLİDİR"

Meriçliler açıklamasına şöyle devam etti:

"Evin fotoğraflarını yollayıp ‘Lütfen bir reklam parasıyla bu evi al’ demiştir. Daha önce de az kaşe tartışmaları vardı, hiçbiri doğru değil. Herkese hakkı verildi. Gülse hanımı şu özetler: Çok hakkaniyetlidir. Yalan Dünya'da sokağın adı Gazanfer Özcan Sokağı'ydı. Eşi Gönül hanımın evi çok uzaktaydı, kendisine sete yakın yerde ev tutup şoför ayarlamıştır. Gülse Birsel budur. Hakkaniyet."

Meriçliler,  Yalan Dünya dizisinde "Çağatay" karakterine hayat verdi.

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