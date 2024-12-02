Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı?

"NEREDEYSE BU ERKEN ÖLÜMÜN SORUMLUSU İLAN EDİLECEK"

Avrupa Yakası'nda "Fatoş" karakterini canlandıran Şenay Gürler, Gülse Birsel'e yapılan eleştirilen sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek." demişti.

Gürler'e, Gülse Birsel'in veda mesajı tekrar soruldu. Gürler, "Bizim beraber çalıştığımız dönemde ben kimsenin arasında yaşanan bir duruma şahit olmadım. Şahit olsaydım bunu açıkça söyleyebilecek biriyim. Benim tanık olmadığım ortamlarda neler yaşanmıştır ben onları bilemem ama benim olduğum her an için böyle bir şey olmadığına eminim" dedi.