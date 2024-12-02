Yavuz Seçkin yıllar sonra anlattı: Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı?
Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Gülse Birsel'in Çelik hakkında paylaştığı veda mesajı ise uzun süre eleştirilerin hedefi oldu. Çelik'in Avrupa Yakası'ndan rol arkadaşı Yavuz Seçkin, Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında yaşanan olayı ilk kez anlattı.
GÜLSE BİRSEL'İN VURAL ÇELİK'E TARTIŞMALI VEDASI
Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik (51), 17 Ekim'de hayatını kaybetti.
Uzun yıllar birlikte çalıştığı Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, eski rol arkadaşına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etmişti.
"İŞ ARKADAŞIMI ÇOK ERKEN KAYBETTİM"
"Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım" diyen Birsel, şu ifadeleri kullandı:
"Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."