Yazar Alev Alatlı'nın adı tarihi binada yaşatılıyor

"HUZUR VEREN BİR MEKAN"

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nin bahçesiyle, kütüphanesiyle, konferans ve toplantı salonlarıyla tüm Bursalıların tercih ettiği bir mekan olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnşallah bahar aylarında açılışını gerçekleştireceğiz. Büyüklerimiz, ailelerimiz, kütüphaneyle birlikte kullanmak isteyen gençlerimiz için de çok özel bir mekan. 4 bin metrekarelik bir bahçesi mevcut, bin metrekarelik, üç katlı binamızın kullanım alanı mevcut. Bu anlamda huzur bulmak isteyen, kendini dinlemek isteyen, bir kahve içmek isteyen tüm Bursalı hemşehrilerimize veya misafirlerimize hizmet eden, huzur veren bir mekan."