Yazar Alev Alatlı'nın adı tarihi binada yaşatılıyor
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ipek fabrikası olarak inşa edilen, daha sonra köşk ve yetimhane olarak da kullanılan tarihi Osman Fevzi Efendi Konağı, yapılan restorasyonun ardından yazar Alev Alatlı'nın adını taşıyan sanat merkezi olarak hizmet vermeye başladı.
Bursa'nın önemli sivil mimari örneklerinden olan, 4 bin metrekarelik arsa üzerine kurulu 168 yıllık tarihi yapı, Yıldırım Belediyesince yapılan 3 yıllık restorasyonun ardından yeniden ayağa kaldırıldı.
"Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi" adıyla sosyal yaşam merkezi olarak faaliyetine başlayan tarihi yapıda kafeterya, kütüphane, sergi, toplantı ve konferans salonları yer alıyor.