Yeni araştırmaya göre Marvel hayranları yorgun

MCU, Infinity Saga'nın sonunda "Avengers: Endgame" ile yüksek bir noktaya ve destansı bir zirveye ulaştı. Bunun ardından Marvel Studios'un, serinin devamı için resetleme düğmesine basması ve Iron Man, Captain America gibi en sevilen kahramanlar olmadan yoluna devam etmesi gerekiyordu. "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Spider-Man: No Way Home" gibi filmler başarılı bulunsa da 4. faz içeriklerinin çoğu kalitesizlikle eleştirildi.

Oscar'lı yönetmen Chloe Zhao'ya emanet edilen "Eternals", Taika Waititi'nin yönetmen koltuğuna döndüğü "Thor: Love and Thunder" ve Sam Raimi tarafından yönetilen "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" Marvel hayranlarının şikayetlerine yol açarken, "She-Hulk" dizisi de özellikle kötü CGI nedeniyle eleştiri oklarından nasibini aldı. Ancak 4. faz her şeye rağmen "Black Panther: Wakanda Forever" ile iyi bir kapanışa imza atıyor.