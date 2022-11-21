Yeni araştırmaya göre Marvel hayranları yorgun

Yeni bir araştırmaya göre Marvel hayranları, Marvel Sinematik Evreni'nin sürekli yeni içerik üretmesi nedeniyle yorgun hissediyorlar. Covid-19 salgını nedeniyle çeşitli gecikmelerin ardından, 4. faz Disney+'ın ilk MCU dizisi olan "WandaVision" ile başladı ve sinemalara dönüş güvenli hale geldiğinde ilk 4. faz filmi "Black Widow" yayınlandı. Son iki yıl boyunca, hem Disney+'taki dizilerle hem de sinema gösterimleriyle devam eden 4. faz, geçtiğimiz hafta vizyona giren "Black Panther: Wakanda Forever" ile sona erdi.

Fandom tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Marvel hayranlarının üçte birinden fazlasının, 2022 yılı içerisinde Marvel Sinematik Evreni'nin kesintisiz bir şekilde devam eden içerik akışı nedeniyle yorgun hissettiğini ortaya koydu. Kapsamlı çalışma, 13 ila 54 yaşları arasındaki 5 bin kişi ile anket yapılarak ve Fandom'un aylık 300 milyondan fazla kullanıcısı olan kendi platformundan "özel bilgiler"le birleştirilerek gerçekleştirildi.