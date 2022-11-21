Yeni araştırmaya göre Marvel hayranları yorgun

Yeni bir araştırmaya göre Marvel hayranları, Marvel Sinematik Evreni'nin sürekli yeni içerik üretmesi nedeniyle yorgun hissediyorlar. Covid-19 salgını nedeniyle çeşitli gecikmelerin ardından, 4. faz Disney+'ın ilk MCU dizisi olan "WandaVision" ile başladı ve sinemalara dönüş güvenli hale geldiğinde ilk 4. faz filmi "Black Widow" yayınlandı. Son iki yıl boyunca, hem Disney+'taki dizilerle hem de sinema gösterimleriyle devam eden 4. faz, geçtiğimiz hafta vizyona giren "Black Panther: Wakanda Forever" ile sona erdi.
Fandom tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Marvel hayranlarının üçte birinden fazlasının, 2022 yılı içerisinde Marvel Sinematik Evreni'nin kesintisiz bir şekilde devam eden içerik akışı nedeniyle yorgun hissettiğini ortaya koydu. Kapsamlı çalışma, 13 ila 54 yaşları arasındaki 5 bin kişi ile anket yapılarak ve Fandom'un aylık 300 milyondan fazla kullanıcısı olan kendi platformundan "özel bilgiler"le birleştirilerek gerçekleştirildi.
Beyazperde'nin aktardığı araştırmaya göre, Marvel hayranlarının hissettiği aşırı doygunluk, çok daha az içerik üreten DC Evreni'nin hayranları için bir sorun değil. Çünkü DC hayranlarının yalnızca yüzde 20'si içerik akışı nedeniyle yorgun hissettiğini söylüyor. Marvel'da ise bu oran yüzde 36.
MCU, Infinity Saga'nın sonunda "Avengers: Endgame" ile yüksek bir noktaya ve destansı bir zirveye ulaştı. Bunun ardından Marvel Studios'un, serinin devamı için resetleme düğmesine basması ve Iron Man, Captain America gibi en sevilen kahramanlar olmadan yoluna devam etmesi gerekiyordu. "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Spider-Man: No Way Home" gibi filmler başarılı bulunsa da 4. faz içeriklerinin çoğu kalitesizlikle eleştirildi.
Oscar'lı yönetmen Chloe Zhao'ya emanet edilen "Eternals", Taika Waititi'nin yönetmen koltuğuna döndüğü "Thor: Love and Thunder" ve Sam Raimi tarafından yönetilen "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" Marvel hayranlarının şikayetlerine yol açarken, "She-Hulk" dizisi de özellikle kötü CGI nedeniyle eleştiri oklarından nasibini aldı. Ancak 4. faz her şeye rağmen "Black Panther: Wakanda Forever" ile iyi bir kapanışa imza atıyor.
MCU'nun durmaya niyeti yok ve 2023 yılı itibariyle yeni film ve diziler birbiri ardına yayınlanmaya devam edecek. Bundan sonra vizyona girecek ilk Marvel filmi olan "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" ile 5. faz başlayacak ve Kang'ın hikayeye büyük ölçekte dahil olmasıyla "The Multiverse Saga" hikaye evrenindeki olaylar nihayet birbirine bağlanacak. Bu durumda, Marvel Sinematik Evreni'nin takipçilerinin yorgunluğu kolay kolay dinecek gibi durmuyor...