Yeni filmi Tom Cruise'a Oscar kazandırabilir

Hollywood'un usta oyuncularından Tom Cruise, Leonardo DiCaprio'ya Oscar kazandıran Diriliş filminin yönetmeniyle çalışmaya hazırlanıyor. Cruise'un yeni filmindeki rolünün ona Oscar kazandırabileceği düşünülüyor.

Yeni filmi Tom Cruise'a Oscar kazandırabilir - 1

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, dünyaca ünlü film şirketi Warner Bros. ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Variety'nin haberine göre Cruise, film şirketi için özgün yapımlar veya seri filmleri yapacak. Oyuncu, bu filmlerde rol da alacak.

Cruise'un bu anlaşma kapsamındaki ilk rolü belli oldu. Oyuncu, Meksikalı yönetmen Alejandro G. Inarritu'nun yeni filminde rol alacak.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni filmi Tom Cruise'a Oscar kazandırabilir - 2

DICAPRIO'YA ÖDÜL KAZANDIRAN YÖNETMEN

Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi, Babil, Biutiful, 21 Gram gibi yapımlarla tanınan yönetmenin Diriliş (The Revenant, 2016) filmi, başrolündeki Leonardo DiCaprio'ya ilk Oscar'ını kazandırmıştı.

Yeni filmi Tom Cruise'a Oscar kazandırabilir - 3

KADROYA YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

Filmin konusu hakkında bilgi verilmezken projeye dair detayların "çok gizli" olduğu belirtildi. İkilinin merakla beklenen filmine yeni isimler dahil oldu:

"Bir Düşüşün Anatomisi filmi ile yıldızı parlayan Sandra Hüller, Emmy ödüllü John Goodman, Michael Stuhlbarg, Civil War filminin yıldızı Jesse Plemons ve Talk to Me filmindeki performansıyla beğeni toplayan Sophie Wilde.

Oscar ödüllü oyuncu Riz Ahmed ile görüşmeler sürüyor.

Yeni filmi Tom Cruise'a Oscar kazandırabilir - 4

O DA OSCAR KAZANABİLİR

Ödüllü yönetmenle çalışan Cruise'un da ilk Oscar'ını kazanabileceği düşünülüyor. Usta oyuncu daha önce 3 kez Oscar'a aday gösterildi ancak hiç kazanamadı.

Son olarak oyuncunun Tom Gun: Maverick filmi En İyi Film dalında aday gösterilmişti.

Yeni filmi Tom Cruise'a Oscar kazandırabilir - 5

Yönetmen filmin senaryosunu, Sabina Berman, Alexander Dinelaris ve Nicolas Giacobone ile birlikte yazdı.

Filmin konusu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Serbest bıraktığı felaket her şeyi mahvetmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak isteyen dünyanın en güçlü adamı, çılgınca bir göreve atılır."

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