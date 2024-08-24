Yeni filmi Tom Cruise'a Oscar kazandırabilir

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, dünyaca ünlü film şirketi Warner Bros. ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Variety'nin haberine göre Cruise, film şirketi için özgün yapımlar veya seri filmleri yapacak. Oyuncu, bu filmlerde rol da alacak.

Cruise'un bu anlaşma kapsamındaki ilk rolü belli oldu. Oyuncu, Meksikalı yönetmen Alejandro G. Inarritu'nun yeni filminde rol alacak.