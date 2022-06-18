Yeni Herkül filminin yönetmen koltuğunda Guy Richie oturacak

Haberler - ntv.com.tr | 18.06.2022 - 13:40 - Son Güncelleme : 18.06.2022 - 13:44
Disney’in ünlü animasyon filmi Herkül (1997) bu sefer ‘live-action’ (gerçek insanlarla çekilmiş) versiyonuyla beyazperdede izleyiciyle buluşacak.
Disney’ün ünlü animasyon filmi Herkül (1997) bu sefer ‘live-action’ (gerçek insanlarla çekilmiş) versiyonuyla beyazperdede izleyiciyle buluşacak.
Variety’nin haberine göre, filmin yönetmenliğini son olarak yine Disney’in Aladdin (2019) filmini çeken Guy Richie yapacak.
Başrollerinde Naomi Scott ve Will Smith’in yer aldığı Aladdin filmi, gişede 1 milyar dolar hasılata ulaşmıştı.
1997 yılında gösterime giren Herkül, 85 milyon dolar bütçe çekilmiş ve gişede 252 milyon dolar hasılata ulaşmıştı. Film, Güzel ve Çirkin, Aladdin ve Aslan Kral gibi kült animasyonlar arasına katıldı.