Yeni Herkül filminin yönetmen koltuğunda Guy Richie oturacak

KÜLT ANİMASYONLARDAN BİRİ OLDU

1997 yılında gösterime giren Herkül, 85 milyon dolar bütçe çekilmiş ve gişede 252 milyon dolar hasılata ulaşmıştı. Film, Güzel ve Çirkin, Aladdin ve Aslan Kral gibi kült animasyonlar arasına katıldı.