Yeni Herkül filminin yönetmen koltuğunda Guy Richie oturacak

Haberler - ntv.com.tr | 18.06.2022 - 13:40 - Son Güncelleme : 18.06.2022 - 13:44

Sherlock Holmes serisi, Kod Adı: U.N.C.L.E ve The Gentelemen gibi filmlerle bilinen İngiliz yönetmen Guy Richie, ünlü Disney filmi Herkül’ü beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor.

Yeni Herkül filminin yönetmen koltuğunda Guy Richie oturacak - 1

Disney’in ünlü animasyon filmi Herkül (1997) bu sefer ‘live-action’ (gerçek insanlarla çekilmiş) versiyonuyla beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Yeni Herkül filminin yönetmen koltuğunda Guy Richie oturacak - 2

Disney’ün ünlü animasyon filmi Herkül (1997) bu sefer ‘live-action’ (gerçek insanlarla çekilmiş) versiyonuyla beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Yeni Herkül filminin yönetmen koltuğunda Guy Richie oturacak - 3

Variety’nin haberine göre, filmin yönetmenliğini son olarak yine Disney’in Aladdin (2019) filmini çeken Guy Richie yapacak. 

Yeni Herkül filminin yönetmen koltuğunda Guy Richie oturacak - 4

ALADDİN'İN GİŞE BAŞARISI

Başrollerinde Naomi Scott ve Will Smith’in yer aldığı Aladdin filmi, gişede 1 milyar dolar hasılata ulaşmıştı.

Yeni Herkül filminin yönetmen koltuğunda Guy Richie oturacak - 5

KÜLT ANİMASYONLARDAN BİRİ OLDU

1997 yılında gösterime giren Herkül, 85 milyon dolar bütçe çekilmiş ve gişede 252 milyon dolar hasılata ulaşmıştı. Film, Güzel ve Çirkin, Aladdin ve Aslan Kral gibi kült animasyonlar arasına katıldı.

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