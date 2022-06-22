Yeni Mad Max filmi Furiosa'dan ilk görüntüler

Haberler - ntv.com.tr | 22.06.2022 - 14:08

Mad Max: Fury Road evreninde geçecek olan yeni Furiosa filminin çekimlerinden ilk görüntüler geldi. George Miller’ın yine yönetmen koltuğunda oturacağı yapımda Anya Taylor ve Chris Hemsworth başrolleri paylaşıyor.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'dan ilk görüntüler - 1

Mad Max serisinin merakla beklenen yeni filmi 'Furiosa'nın çekimleri yakın zamanda başlamıştı.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'dan ilk görüntüler - 2

Merakla beklenen filmin setinden ilk görüntüler geldi.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'dan ilk görüntüler - 3

BAŞROLLER DEĞİŞTİ

Serinin devam filminde Anya Taylor Joy (26), Chris Hemsworth (38) ve Yahya Abdul-Mateen II (35) başrolleri paylaşıyor.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'dan ilk görüntüler - 4

Joy, filmde daha önce Charlize Theron'un canlandırdığı İmparotoriçe Furiosa'nın gençlik yıllarına hayat verirken, Hemsworth serinin kötü adamı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'dan ilk görüntüler - 5

İKİ YIL SONRA VİZYONDA

Devam filminin yönetmen koltuğunda yine George Miller otururken, Miller filmin senaryosunun yazılmasına da yardımcı olacak.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'dan ilk görüntüler - 6

Filmin iki yıl sonra mayıs ayında vizyonda olması ön görülüyor.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'dan ilk görüntüler - 7

KABULLENMESİ ZOR OLDU

Öte yandan Charlize Theron yeni seride yer alamayacağı için kırıldığını ve bu durumu kabullenmesinin zor olduğunu söylemişti.

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