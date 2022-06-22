Yeni Mad Max filmi Furiosa'dan ilk görüntüler

Haberler - ntv.com.tr | 22.06.2022 - 14:08
Mad Max serisinin merakla beklenen yeni filmi 'Furiosa'nın çekimleri yakın zamanda başlamıştı.
Merakla beklenen filmin setinden ilk görüntüler geldi.
Serinin devam filminde Anya Taylor Joy (26), Chris Hemsworth (38) ve Yahya Abdul-Mateen II (35) başrolleri paylaşıyor.
Joy, filmde daha önce Charlize Theron'un canlandırdığı İmparotoriçe Furiosa'nın gençlik yıllarına hayat verirken, Hemsworth serinin kötü adamı olarak seyirci karşısına çıkacak.
Devam filminin yönetmen koltuğunda yine George Miller otururken, Miller filmin senaryosunun yazılmasına da yardımcı olacak.
Filmin iki yıl sonra mayıs ayında vizyonda olması ön görülüyor.
Öte yandan Charlize Theron yeni seride yer alamayacağı için kırıldığını ve bu durumu kabullenmesinin zor olduğunu söylemişti.