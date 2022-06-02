Yeni Mad Max filmi Furiosa'nın çekimleri başladı

GENÇ BİRİNİ ARIYORLARDI

Miller, mayıs ayında The New York Times'a verdiği bir röportajda, rolü devretmek için 20'li yaşlarında bir aktris aradığını söylemişti. O sırada 44 yaşında olan Theron'un rolü tekrar oynamasına izin vermek için yaşlanmayı azaltma teknolojisini kullanmayı düşündüğünü, ancak bunu yapmamaya karar verdiğini söyledi.