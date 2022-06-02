Yeni Mad Max filmi Furiosa'nın çekimleri başladı

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 17:19 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 17:30
Mad Max serisinin merakla beklenen yeni filmi 'Furiosa'nın çekimleri başladı. Filmin başrol oyuncularından Chris Hemsworth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çekimlere başladıklarını duyurdu.
“Mad Max efsanesinde yeni bir dönem başlıyor” notuyla paylaşım yapan Avusturalyalı oyuncuya, filmde Anya Taylor-Joy eşlik edecek.
Şu sıralar 'Dün Gece Soho'da ve 'Emma' gibi filmlerle kariyerinde yükselişe geçen Anya Taylor-Joy daha önce Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa'nın gençliğini beyazperdeye taşıyacak.
George Miller, çekeceği yeni filmi hem yönetecek hem de senaryosunun yazılmasına yardımcı olacak.
Charlize Theron’un canlandırdığı Imperator Furiosa karakterine dayanan filmin kadrosunda Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Yahya Abdul-Mateen II rol alacak.
Miller, mayıs ayında The New York Times'a verdiği bir röportajda, rolü devretmek için 20'li yaşlarında bir aktris aradığını söylemişti. O sırada 44 yaşında olan Theron'un rolü tekrar oynamasına izin vermek için yaşlanmayı azaltma teknolojisini kullanmayı düşündüğünü, ancak bunu yapmamaya karar verdiğini söyledi.
Yeni filmde rol alamayacak olmasını kabullenmenin zor olduğunu belirten Charlize Theron ise daha önce bu durumun kendisi için biraz kalp kırıcı olduğunu itiraf etti.