Yeni Mad Max filmi Furiosa'nın çekimleri başladı

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 17:19 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 17:30

Mad Max: Fury Road evreninde geçecek olan yeni Furiosa filminin çekimleri başladı. George Miller’ın yine yönetmen koltuğunda oturacağı yapımda rol alan Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'nın çekimleri başladı - 1

Mad Max serisinin merakla beklenen yeni filmi 'Furiosa'nın çekimleri başladı. Filmin başrol oyuncularından Chris Hemsworth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çekimlere başladıklarını duyurdu.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'nın çekimleri başladı - 2

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

“Mad Max efsanesinde yeni bir dönem başlıyor” notuyla paylaşım yapan Avusturalyalı oyuncuya, filmde Anya Taylor-Joy eşlik edecek.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'nın çekimleri başladı - 3

FURIOSA'NIN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRACAK

Şu sıralar 'Dün Gece Soho'da ve 'Emma' gibi filmlerle kariyerinde yükselişe geçen Anya Taylor-Joy daha önce Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa'nın gençliğini beyazperdeye taşıyacak.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'nın çekimleri başladı - 4

HEM YAZAR HEM YÖNETMEN

George Miller, çekeceği yeni filmi hem yönetecek hem de senaryosunun yazılmasına yardımcı olacak.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'nın çekimleri başladı - 5

YEPYENİ BİR KADRO

Charlize Theron’un canlandırdığı Imperator Furiosa karakterine dayanan filmin kadrosunda Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Yahya Abdul-Mateen II rol alacak.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'nın çekimleri başladı - 6

GENÇ BİRİNİ ARIYORLARDI

Miller, mayıs ayında The New York Times'a verdiği bir röportajda, rolü devretmek için 20'li yaşlarında bir aktris aradığını söylemişti. O sırada 44 yaşında olan Theron'un rolü tekrar oynamasına izin vermek için yaşlanmayı azaltma teknolojisini kullanmayı düşündüğünü, ancak bunu yapmamaya karar verdiğini söyledi.

Yeni Mad Max filmi Furiosa'nın çekimleri başladı - 7

KABULLENMESİ ZOR OLDU

Yeni filmde rol alamayacak olmasını kabullenmenin zor olduğunu belirten Charlize Theron ise daha önce bu durumun kendisi için biraz kalp kırıcı olduğunu itiraf etti.

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