Yeni rolü ona Oscar kazandırabilir! Angelina Jolie: Yaşlandıkça daha iyi oynuyorum
Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Angelina Jolie, yaşlanmanın etkileri hakkında konuştu. Opera sanatçısını canlandıran usta oyuncu, bu rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilebilir.
Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren "Maria" filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, yaşlanmanın kariyerini nasıl etkilediğine dair açıklamalarda bulundu.
Yeni filmi "Maria"da opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandıran 49 yaşındaki oyuncu, şarkıcının aksine gücünün yaşla birlikte azaldığına inanmadığını açıkladı.