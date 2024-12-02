Yeni rolü ona Oscar kazandırabilir! Angelina Jolie: Yaşlandıkça daha iyi oynuyorum

Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Angelina Jolie, yaşlanmanın etkileri hakkında konuştu. Opera sanatçısını canlandıran usta oyuncu, bu rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilebilir.

Yeni rolü ona Oscar kazandırabilir! Angelina Jolie: Yaşlandıkça daha iyi oynuyorum - 1

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren "Maria" filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, yaşlanmanın kariyerini nasıl etkilediğine dair açıklamalarda bulundu.

Yeni filmi "Maria"da opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandıran 49 yaşındaki oyuncu, şarkıcının aksine gücünün yaşla birlikte azaldığına inanmadığını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni rolü ona Oscar kazandırabilir! Angelina Jolie: Yaşlandıkça daha iyi oynuyorum - 2

"YAŞLANDIKÇA DAHA İYİ İŞLER ÇIKARIYORUM"

6 çocuk annesi oyuncu, The Sunday Times'a verdiği yeni röportajda, "Yaşlandıkça daha iyi işler çıkarıyorum" dedi.

Jolie sözlerine "Teklif edilen roller açısından değil, canlandırdığınız role yaşam deneyiminiz sayesinde bulunduğunuz katkıdan bahsediyorum" diye devam etti.

Yeni rolü ona Oscar kazandırabilir! Angelina Jolie: Yaşlandıkça daha iyi oynuyorum - 3

"ÇOK ÇALIŞAN BİRİYİM"

"Şarkıcılar veya dansçılarla kıyaslandığında oyuncular için daha kolay çünkü vücudunuz değişmiyor" diyen oyuncu, filmde canlandırdığı sanatçı Maria Callas'ın yaşlanma korkusuna katılmıyor ancak onun sanatına olan "bağlılığına" hayran kaldığını belirtiyor.

"Ben çok çalışan biriyim ve çok derin duygulara sahip bir insanım. Maria savunmasız çünkü yalnızlık veya acıyı hissediyor ve bazen kendini bundan koruyamıyor. Çünkü insan olmak ve bu şekilde yaşamak onun hayatının ve işinin bir parçası" diyen Angeline Jolie, kariyerinin ilk yıllarında metot oyuncusuydu.

Yeni rolü ona Oscar kazandırabilir! Angelina Jolie: Yaşlandıkça daha iyi oynuyorum - 4

Jolie, Gia (1998) filminin çekimleri sırasında, kendini uyuşturucu bağımlısı bir süper model rolüne o kadar kaptırdı ki o dönemki eşi Jonny Lee Miller'a onu setteyken aramamasını istedi. Hatta oyuncu, bu rolün kendisinde bıraktığı etkiler nedeniyle bir süre oyunculuğa ara vermek zorunda kaldı.

Yeni rolü ona Oscar kazandırabilir! Angelina Jolie: Yaşlandıkça daha iyi oynuyorum - 5

YENİ ROLÜ BELLİ OLDU

Öte yandan, Jolie, “Stitches” (Coutures) adlı filmde rol alacak. Usta oyuncu, yönetmen Alice Winocour'un ilk İngilizce filminde rol alacak. Çekimlerinin gelecek yılın başında başlaması planlanan filmin yönetmeni Alice Winocour, Paris Hatıraları, Proxima ve Darmadağın gibi yapımlara imza attı.

Winocour aynı zamanda Deniz Gamze Ergüven imzalı Mustang (2015) filminin senaryosunu Ergüven ile kaleme aldı. "Stitches" adlı film, Paris'teki moda dünyasını konu alacak. Paris Moda Haftası sırasında hayatları keşiecek üç kadından biri olan Jolie, bir film yapımcısını canlandıracak.

"MARA" FİLMİ YOLDA

Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alan film, 11 Aralık'ta dijital platformda yayınlanacak.

Yeni rolü ona Oscar kazandırabilir! Angelina Jolie: Yaşlandıkça daha iyi oynuyorum - 6

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

Jolie, 2009 yılında "The Changeling" filmiyle Oscar'a aday gösterildi ve 2000 yılında "Girl, Interrupted" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

OĞLU İLE KATILDI

Öte yandan, Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Knox ile yıllar sonra bir etkinlikte boy gösterdi. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Knox, son olarak 3 yıl önce annesinin "Eternals" adlı filminin prömiyerine katılmıştı.

Knox, ünlü çiftin ikiz çocuklarınından biri.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER