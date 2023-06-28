Yeni Superman'i kimin canlandıracağı belli oldu
Henry Cavill'ın kesin bir şekilde Superman'i bir daha canlandırmayacağının açıklanmasının ardından yeni Superman rolünü kimin oynayacağı belli oldu. "Superman: Legacy" adını taşıyan DC filminin yıldızı David Corenswet olacak.
Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ünlü film şirketi yeni projelerini açıklamıştı. DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı.