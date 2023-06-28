Yeni Superman'i kimin canlandıracağı belli oldu

Henry Cavill'ın ardından yeni bir Superman arayışına giren yönetmen, bazı oyuncularla kamera testi yapmıştı. Adaylar arasında David Corenswet, Tom Brittney ve Nicolas Hoult gibi isimler vardı.

Uzun zamandır merak edilen "Yeni Superman kim olacak?" sorusunun cevabı belli oldu.