Yeni Superman'i kimin canlandıracağı belli oldu

Henry Cavill'ın kesin bir şekilde Superman'i bir daha canlandırmayacağının açıklanmasının ardından yeni Superman rolünü kimin oynayacağı belli oldu. "Superman: Legacy" adını taşıyan DC filminin yıldızı David Corenswet olacak.

Yeni Superman'i kimin canlandıracağı belli oldu - 1

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ünlü film şirketi yeni projelerini açıklamıştı. DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni Superman'i kimin canlandıracağı belli oldu - 2

Henry Cavill'ın ardından yeni bir Superman arayışına giren yönetmen, bazı oyuncularla kamera testi yapmıştı. Adaylar arasında David Corenswet, Tom Brittney ve Nicolas Hoult gibi isimler vardı.

Uzun zamandır merak edilen "Yeni Superman kim olacak?" sorusunun cevabı belli oldu.

Yeni Superman'i kimin canlandıracağı belli oldu - 3

Yönetmen James Gunn, yeni Superman'in David Corenswet olduğunu açıkladı.

Yeni Superman'i kimin canlandıracağı belli oldu - 4

29 yaşındaki ABD'li oyuncu, "Pearl", "The Politician" ve "We Own This City" gibi yapımlarla tanınıyor. Superman rolü, oyuncunun ilk başrolü olacak.

Yeni Superman'i kimin canlandıracağı belli oldu - 5

Peki, Louis Lane karakterini kim canlandıracak? Son olarak Amy Adams'ın canlandırdığı Louis Lane rolü için "Sex Education" dizisiyle yıldızı parlayan Emma Mackey, "The Marvelous Mrs. Maisel" oyuncusu Rachel Brosnahan ve "Bridgerton" dizisinden Phoebe Dynevor düşünülüyordu.

Yeni Superman'i kimin canlandıracağı belli oldu - 6

Emmy ödüllü dizi "The Marvelous Mrs. Maisel" ile yıldızı parlayan Rachel Brosnahan yeni Louis Lane oldu.

Yeni Superman'i kimin canlandıracağı belli oldu - 7

Sinema tarihinde Superman'i yalnızca Christopher Reeve, Brandon Routh ve Henry Cavill canlandırdı.

Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak filmin yönetmen koltuğunda da James Gunn oturacak.

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