Yeni Ocean’s filmi için George Clooney, Brad Pitt ve Matt Damon'dan oluşan ekip hazır

George Clooney, Brad Pitt ve Matt Damon, 15 yıl sonra Ocean’s serisinin devam filmi için bir araya geliyor. Ocean's Thirteen'in serinin son filmi olacağı söylenmesine rağmen, üç Hollywood yıldızı, yeni film için yeniden sete çıkıyor.

Ocean’s serisinde George Clooney, Danny Ocean’ı canladırırken; Brad Pitt, Rust Ryan olarak bilinen karakteri; Matt Damon ise Linus Caudwell rolünü üsteleniyor.

Şu sıralar Barbie filmiyle gündeme gelen Ryan Gosling ve Margot Robbie'nin de serinin yeni filminde rol alması bekleniyor.