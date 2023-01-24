Yeşilçam'da 180'in üzerinde yapıma imza atan sanatçı: Fatma Girik

Sanatçı, hayatı boyunca hiç ayrılmadığı eşi Memduh Ün'ün 2017'de vefatının ardından verdiği bir röportajda, duyduğu özlemi şu sözlerle aktarmıştı:

"Evimin damı, çatısı çöktü. Hala inanamıyorum öldüğüne. Bazen Bodrum merkeze iniyorum. Bakıyorum saat geç oldu. Aklıma Memduh geliyor. Eve geç kalmayayım, bekler, ilaçları geç kalır diye. Sonra birden nereye yetişeceğim, o artık yok ki diyorum.

Özlemek dünyanın en ağır yüküymüş. Her şeyini özlüyorum. Diş fırçasının üzerine macun sıkmasını bile. Memduh bana, 'Ya Fatocuğum sen güzel macun sıkıyorsun, sen sıksana' derdi. Her şeyimizi birlikte yapardık. Bir yere gideceğimiz zaman, 'Memduh çok yorgunum gitmeyelim' dediğimde, 'Giyin, giyin, insanlar güzel kadın görsün' derdi."