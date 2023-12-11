Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ölüm yıl dönümünde anılıyor: Adile Naşit kimdir, ne zaman öldü?
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ölüm yıl dönümünde anılıyor. "Hafize Ana" ya da "şevkatli anne" karakterini canlandırdığı Yeşilçam filmlerinde, sık sık Münir Özkul ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan ve unutulmaz filmlerde rol alan oyuncu Adile Naşit'in vefatının üzerinden 36 yıl geçti. İşte Yeşilcam'ın dev isimlerinden olan, Adile Naşit'in hayatı ve hakkında bilinmeyenler...
Gerçek adı Adela Özcan olan sanatçı, Türk tiyatrosunun tuluat ustası ve "Komik-i Şehir" unvanlı Naşit Bey ile sonradan Emel adını alan Amelya Hanım'ın kızı olarak, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da doğdu.
Usta oyuncu Selim Naşit'in de kardeşi olan Adile Naşit'in anneannesi, zamanın meşhur kantocularındandı, dedesi ise kemani Yorgo Efendi'ydi.
Adile Naşit, ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 14 yaşında okuldan ayrıldı.
Naşit Bey'in Muhsin Ertuğrul'a oyuncu olması için götürdüğü Adile Naşit, babasının 1943'te vefat etmesinin ardından oyuncu olmaya karar verdi ve 1944'te çocuk oyunlarıyla tiyatroya başladı..