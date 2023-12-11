Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ölüm yıl dönümünde anılıyor: Adile Naşit kimdir, ne zaman öldü?

SİNEMAYA "YARA" İLE GİRİŞ YAPTI

1970'li yıllara kadar tiyatroya daha çok ağırlık veren Naşit, Yeşilçam'ın en çok ağlatan filmlerinden biri olan 1975 yapımı "Bizim Aile"de oynadı.



Adile Naşit, 1976'da "İşte Hayat" adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.



Eşi Ziya Keskiner'in 1982'deki ölümünün ardından Naşit, 16 Eylül 1983'te Cemal İnce ile evlendi.



Sanatçı, oğlu Ahmet'in vefatının ardından çocuklara yönelerek, 1980'de TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün yapımcısı olduğu "Uykudan Önce" adlı çocuk programını sunarak, "masalcı teyze" diye anılmaya başladı.



Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet filmlerinde rol alan sanatçının, Münir Özkul ve Kemal Sunal ile oynadıkları filmler halen Türk televizyonlarının en çok izlenen yapılmarı arasında yer alıyor.



Canlandırdığı rollere verdiği ruh kadar jest ve mimikleriyle de Türk halkının beğenisini toplayan usta sanatçı, "Hababam Sınıfı"nda haylaz öğrencilere arka çıkan Hafize Ana ve aile temalı filmlerde çocukları için her şeyi göze alan anne karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Tiyatro ve sinemada canlandırdığı anne tiplemesi, kendine has üslubu ve kahkahası, onu Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleştirdi.



Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985'te Yılın Annesi seçildi.