Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film
Yılbaşını evlerinde geçirmek isteyenler için ailece film seyretmek eğlenceli bir aktivite olabilir. İşte yeni yıl konulu filmlerden sizin için seçtiklerimiz...
GRİNÇ
Yılbaşı denildiğinde ilk akla gelen yapımlardan biri olan Dr. Seuss'un klasik çocuk romanından uyarlanan Grinç filmi.
Usta aktör Jim Carrey'nin canlandırdı Noel'den nefret eden Grinç, Whoville kasabasındaki sadece birbirlerine güzel hediyeler vermekten başka bir şey düşünmeyen zavallı insanları anlamakta zorlanır.
Ron Howard’ın yönettiği film, Noel’in coşkusu ile iyi ve kötünün savaşına komik bir bakış açısı sunuyor.