Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film

EVDE TEK BAŞINA 2

Evde Tek Başına 2, Noel'de ailesi tarafından havaalanInda unutulan bir çocuk ve onun aksiyon dolu maceralarını anlatıyor. 1992 yapımı filmde, Kevin McCallister (Macaulay Culkin) bu kez babasının parasıyla New York'a uçarak, kendisini bir kez daha hırsızların hedefi olarak bulur.

Kahkaha dolu ve bol aksiyonlu bu macera, New York’un Noel süslemeleriyle de izleyenleri büyülüyor.