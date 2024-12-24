Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film

Yılbaşını evlerinde geçirmek isteyenler için ailece film seyretmek eğlenceli bir aktivite olabilir. İşte yeni yıl konulu filmlerden sizin için seçtiklerimiz...

Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film - 1

GRİNÇ

Yılbaşı denildiğinde ilk akla gelen yapımlardan biri olan Dr. Seuss'un klasik çocuk romanından uyarlanan Grinç filmi.

Usta aktör Jim Carrey'nin canlandırdı Noel'den nefret eden Grinç, Whoville kasabasındaki sadece birbirlerine güzel hediyeler vermekten başka bir şey düşünmeyen zavallı insanları anlamakta zorlanır.

Ron Howard’ın yönettiği film, Noel’in coşkusu ile iyi ve kötünün savaşına komik bir bakış açısı sunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film - 2

ŞAHANE HAYAT

Fantastik bir drama olarak izleyicilere sunulan 1946 yapımı Şahane Hayat, iflasın eşiğine gelen ve intihar etmeyi düşünen George'un karşısına çıkan melek Clarence, ona insanların hayatına farkında olmadan yaptığı iyilikleri anlatıyor.

Frank Capra'nın yönettiği filmde, James Stewart’in etkileyici performansı, "her insanın içinde biraz iyilik biraz da kötülük vardır" mesajını güçlü bir şekilde veriyor.

Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film - 3

EVDE TEK BAŞINA 2

Evde Tek Başına 2, Noel'de ailesi tarafından havaalanInda unutulan bir çocuk ve onun aksiyon dolu maceralarını anlatıyor. 1992 yapımı filmde, Kevin McCallister (Macaulay Culkin) bu kez babasının parasıyla New York'a uçarak, kendisini bir kez daha hırsızların hedefi olarak bulur.

Kahkaha dolu ve bol aksiyonlu bu macera, New York’un Noel süslemeleriyle de izleyenleri büyülüyor.

Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film - 4

NOEL GECESİ KABUSU

Tim Burton’ın senaryosunu yazdığı Noel Gecesi Kabusu, müzikal animasyon türünde, özgün bir hikaye sunuyor.

Jack Skellington, Halloween kasabasındaki krallığından sıkılır ve Christmas kasabasındaki Noel Baba’dan, tüm çocuklara hediye verme görevini devralmaya karar verir.

Ancak, Jack’in bu macerası, hem Noel Baba hem de çocuklar için bir kabusa dönüşür. Burton’ın gotik etkileriyle şekillenen film, Noel’e farklı bir bakış açısı sunuyor.

Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film - 5

THE SANTA CLAUSE

John Pasquin'in yönettiği ve Tim Allen'ın başrolde yer aldığı film, Scott Calvin'in kaza geçiren Noel Baba'nın görevini Noel vaktine dek  devralmasını anlatıyor.

Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film - 6

THE POLAR EXPRESS

Film geçirdiği Noel'ler nedeniyle artık Noel babaya olan bir inancı kalmayan küçük bir erkek çocuğunun oldukça tuhaf bir trene atlayarak hiç bilmediği yollara düşmesini anlatıyor. 

Robert Zemeckis'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin büyük bir kısmını Tom Hanks seslendiriyor.

Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film - 7

A CHRISTMAS STORY

Bob Clark'ın 1983 yapımı komedisi, şimdiye kadarki en iyi Noel hediyesini almak için yola çıkan 9 yaşındaki Ralphie Parker'ı konu alıyor.

Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film - 8

 BAD SANTA 

Yılbaşı tatilinde Noel Baba kılığına girerek bir alışveriş merkezinde soygun yapmayı tasarlayan Willie ve Marcus'un planının karşılarına çıkan 8 yaşındaki bir çocuk yüzünden altüst oluşunu anlatan filmin yönetmen koltuğunda Terry Zwigoff oturuyor.

Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film - 9

CHRISTMAS IN CONNECTICUT

Başrollerini Barbara Stanwyck, Sydney Greenstreet, Robert Shayne'in paylaştığı film; kendisini çalışan, çocuklarına bakan, muhteşem yemekler yapan bir çiftçi olarak tanıtan aslında yumurta bile kıramayan, bekar bir kadın olan gazeteci Elizabeth Lane'in patronunun Noel’i Elizabeth’in çiftliğinde geçirmek istediğini söylemesiyle yaşananları konu ediyor.

Yılbaşını evde geçireceklere 10 Noel temalı film - 10

A CHRISTMAS PRINCE

Başrollerini Rose McIver ve Ben Lamb'in paylaştığı film, prens ile evlenmek üzere olan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

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