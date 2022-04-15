Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022)

Haberler - ntv.com.tr | 15.04.2022 - 16:08 - Son Güncelleme : 15.04.2022 - 16:29

130 ülkeden 4 bin 66 fotoğrafçının katıldığı ve 64 bin 823 fotoğrafın yarıştığı ‘Yılın Basın Fotoğrafları’ yarışmasının kazananları belli oldu. İşte bu yıl dünyada yaşananların çarpıcı özeti...

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 1

Yerli Avusturalyalılar ‘Soğuk Yakma’ adını verdikleri ritüelle arazilerini ateşe veriyor.

: Matthew Abbott/ National Geographic

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 2

‘Amazonian Dystopia’ (Amazon Distopyası) adlı eser, Avusturalya yerlilerinin binlerce yıldır devam ettirdiği bir geleneği yansıtıyor.

Fotoğraf: Matthew Abbot/ National Geographic

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 3

Amazon yağmur oranlarının tahribatını gösteren fotoğraf, Brezilya Başbakanı Jair Bolsonaro’nın doğal kaynakları yanlış kullanmasını konu alıyor.

Fotoğraf: Lola De Almedia / Folha De Sao Paulo

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 4

‘Blood is Seed’ (Kan Tohumdur) isimli çalışma, fotoğrafçının kişisel yolculuğunu konu alıyor. Kökeni Kolombiya’ya dayanan Romera, yok olan geleneklere göndermede bulunuyor.

Fotoğraf: Isadora Romero / World Press Open Format Award

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 5

Sudan’da bir protestocu milli güvenlik güçlerine karşı geliyor.

Fotoğraf: Faiz Abubakr Mohamed

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 6

Fotoğrafçı, Nijerya’da iki kızı da kaçırılan kadının üzüntüsünü  yansıtıyor.

Fotoğraf: Sodiq Adelakun Adekola /AFP

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 7

Filistinli çocuklar, Gazze’deki kuşatma esnasında mum ışığında oturuyor.

Fotoğraf: Fatıma Shbair/ Getty Images

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 8

Afganistan Kabul’de yer gösterme görevlisi olarak çalışan Gul Muhammed, Taliban’ın sinemaları kapatmasından yaklaşık üç ay sonra salona giriş yapıyor.

Fotoğraf: Bram Janssen /AFP

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 9

Antonella, Zoom aracılığıyla ders çalışıyor.

Fotoğraf: Irina Wening/Pulitzer Center

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 10

Yunanistan’ın Evia adasındaki yangını yakalayan fotoğrafçı, yerli bir kadının yardım çığlığını yansıtıyor.

Fotoğraf: Konstantinos Tsakalidis / Bloomberg News

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 11

Yerli itfaiye erleri, Rusya Sibirya’da öğle molasında.

Fotoğraf: Nanna Heitmann/ Magnum Photos

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 12

Amerika’da Güney Dakota’da yaşayan çift, Covid-19 nedeniyle karantida.

Fotoğraf: İsmail Ferdous/Agence U

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 13

Kolombiya Risaralda’da polis memurları bir adamı tutuklamaya çalışırken ailesi engel olmaya çalışıyor.

Fotoğraf: Vladimi Encina

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 14

Myanmar’da protestocular el yapımı silahlarıyla güvenlik güçlerine karşı koyuyor.

Fotoğraf: Anonim/The New York Times

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022) - 15

Ölen yerli çocuklar için tahta çubuklara kırmızı elbiseler asılıyor.  (Kanada)

Fotoğraf: Amber Bracken/The New York Times

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