Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2022)

Haberler - ntv.com.tr | 15.04.2022 - 16:08 - Son Güncelleme : 15.04.2022 - 16:29
Yerli Avusturalyalılar ‘Soğuk Yakma’ adını verdikleri ritüelle arazilerini ateşe veriyor.
Fotoğraf: Matthew Abbott/ National Geographic
‘Amazonian Dystopia’ (Amazon Distopyası) adlı eser, Avusturalya yerlilerinin binlerce yıldır devam ettirdiği bir geleneği yansıtıyor.
Fotoğraf: Matthew Abbot/ National Geographic
Amazon yağmur oranlarının tahribatını gösteren fotoğraf, Brezilya Başbakanı Jair Bolsonaro’nın doğal kaynakları yanlış kullanmasını konu alıyor.
Fotoğraf: Lola De Almedia / Folha De Sao Paulo
‘Blood is Seed’ (Kan Tohumdur) isimli çalışma, fotoğrafçının kişisel yolculuğunu konu alıyor. Kökeni Kolombiya’ya dayanan Romera, yok olan geleneklere göndermede bulunuyor.
Fotoğraf: Isadora Romero / World Press Open Format Award
Sudan’da bir protestocu milli güvenlik güçlerine karşı geliyor.
Fotoğraf: Faiz Abubakr Mohamed
Fotoğrafçı, Nijerya’da iki kızı da kaçırılan kadının üzüntüsünü yansıtıyor.
Fotoğraf: Sodiq Adelakun Adekola /AFP
Filistinli çocuklar, Gazze’deki kuşatma esnasında mum ışığında oturuyor.
Fotoğraf: Fatıma Shbair/ Getty Images
Afganistan Kabul’de yer gösterme görevlisi olarak çalışan Gul Muhammed, Taliban’ın sinemaları kapatmasından yaklaşık üç ay sonra salona giriş yapıyor.
Fotoğraf: Bram Janssen /AFP
Antonella, Zoom aracılığıyla ders çalışıyor.
Fotoğraf: Irina Wening/Pulitzer Center
Yunanistan’ın Evia adasındaki yangını yakalayan fotoğrafçı, yerli bir kadının yardım çığlığını yansıtıyor.
Fotoğraf: Konstantinos Tsakalidis / Bloomberg News
Yerli itfaiye erleri, Rusya Sibirya’da öğle molasında.
Fotoğraf: Nanna Heitmann/ Magnum Photos
Amerika’da Güney Dakota’da yaşayan çift, Covid-19 nedeniyle karantida.
Fotoğraf: İsmail Ferdous/Agence U
Kolombiya Risaralda’da polis memurları bir adamı tutuklamaya çalışırken ailesi engel olmaya çalışıyor.
Fotoğraf: Vladimi Encina
Myanmar’da protestocular el yapımı silahlarıyla güvenlik güçlerine karşı koyuyor.
Fotoğraf: Anonim/The New York Times
Ölen yerli çocuklar için tahta çubuklara kırmızı elbiseler asılıyor. (Kanada)
Fotoğraf: Amber Bracken/The New York Times