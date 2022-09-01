Yılın en çok izlenen filmleri belli oldu

ABD yapımı animasyon film Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi'ni, izleyiciyle buluştuğu 1 Temmuz'dan itibaren bir milyon 57 bin 677 kişi tarafından izlenerek, en çok izlenen 7. film oldu.

Film, 1970'li yıllarda tarihin en büyük kötülerinden biri olma hayali kuran genç Gru ile yolları kesişen Minyonlar'ın, kötülükleriyle nam salan Vicious 6 ekibine girmeye çalışan Gru'ya yardım etmelerini konu ediniyor.