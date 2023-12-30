Yılın en iyi yabancı şarkıları: Variety seçti

2023 yılının en iyi şarkıları sıralandı. Listede yılın en çok kazanan filmi "Barbie"den iki şarkı bulunuyor. Dua Lipa ve Billie Eilish'in film için yaptığı şarkılar ilk 20'de yer aldı.



Shakira'nın, eski aşkı futbolcu Gerard Pique'yi hedef aldığı "Music Sessions Vol. 53" şarkısı da listede. Şarkıdaki "Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin” sözleri sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu