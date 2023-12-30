Yılın en iyi yabancı şarkıları: Variety seçti

2023 yılının en iyi yabancı şarkıları belli oldu. Variety'nin derlediği listede birçok farklı türde şarkı bulunuyor. İşte yılın en iyi 20 şarkısı...

Yılın en iyi yabancı şarkıları: Variety seçti - 1

2023 yılının en iyi şarkıları sıralandı. Listede yılın en çok kazanan filmi "Barbie"den iki şarkı bulunuyor. Dua Lipa ve Billie Eilish'in film için yaptığı şarkılar ilk 20'de yer aldı.

Shakira'nın, eski aşkı futbolcu Gerard Pique'yi hedef aldığı "Music Sessions Vol. 53" şarkısı da listede. Şarkıdaki "Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin” sözleri sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu

N-LIFE HABERLERİ

Yılın en iyi yabancı şarkıları: Variety seçti - 2

20 . Shakira and Bizarrap, "Bzrp Music Sessions, Vol. 53"

19. Troye Sivan, "Rush"

18. Sexyy Redd, "Pound Town"

17. Taylor Swift, "You're Losing Me"

16. Jonas Brothers, "Summer Baby"

Yılın en iyi yabancı şarkıları: Variety seçti - 3

15. 100 Gecs, "Dumbest Girl Alive"

14. Hozier, "Abstract (Psychopomp)"

13. Gunna, "Fukumean"

12. Allison Russell, "All Without Within"

11. Laufey, "Promise"

Yılın en iyi yabancı şarkıları: Variety seçti - 4

10. Ice Spice, "In Ha Mood"

9. Jason Isbell, "King of Oklahoma"

8. Victoria Monet, "On My Mama"

7. Nicki Minaj, "FTCU"

6. Olivia Rodrigo, "Lacy"

Yılın en iyi yabancı şarkıları: Variety seçti - 5

5. Brandy Clark ve Brandi Carlile, "Dear Insecurity"

4. Dua Lipa, "Dance the Night"

3. Drake ve J. Cole, "First Person Shooter"

2. Boygenius, "Not Strong Enough"

1.Billie Eilish, "What Was I Made For?"

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