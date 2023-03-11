Yılın en kötü filmlerine Altın Ahududu Ödülleri (Razzie) verildi

Her yıl Oscar Ödül Töreni’nden bir gün önce sahiplerini bulan ve Akademi’nin tersine en iyileri değil, en kötüleri seçen Altın Ahududu veya diğer adıyla Razzie Ödülleri sahiplerini buldu.
43. Razzie (Altın Ahududu) Ödülleri'nde toplam 8 kategoride aday gösterilen Ana de Armas başrollü 'Blonde' En Kötü Film ve En Kötü Senaryo (Andrew Dominik) ödüllerini kazandı.
En Kötü Erkek Oyuncu Ödülü Jared Leto'ya giderken, En Kötü Kadın Oyuncu kategorisinde ödül bu yıl Razzie Ödülleri'nin kendisine gitti. Bu kategoride 12 yaşındaki Ryan Kiera Armstrong'un aday gösterilmesi büyük tepki çekmişti.
İki Oscar ödüllü aktör Tom Hanks, 'Elvis' filmindeki performansıyla En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Böylece Eddie Redmayne, Halle Berry, Jared Leto ve Nicole Kidman gibi hem Oscar'ı hem de Razzie'si olan oyuncular arasında adını yazdırdı. Hanks, Elvis filmindeki rolüyle bazı eleştirmenler tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.
Daha önce 'Büyük İskender' ile Razzie kazanan Colin Farrell'a ise bu yıl 'The Banshess of Inisherin'deki performansıyla "Razzie Kurtarıcı" ödülü verildi.
İşte 2023 Altın Ahududu Ödülleri'ni kazananlar...
EN KÖTÜ FİLM
Blonde
EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU
Jared Leto / Morbius
EN KÖTÜ KADIN OYUNCU
The Razzies / 43. En Kötü Kadın Oyuncu Adaylıkları Hatası
HABERE GİT: 12 yaşındaki oyuncuyu En Kötü Kadın Oyuncu adayı yapan Razzie'ye tepki büyük
EN KÖTÜ YENİDEN ÇEVRİM/UYARLAMA/DEVAM FİLMİ
Disney’s Pinocchio
EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Tom Hanks / Elvis
EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Adria Arjona / Morbius
EN KÖTÜ EKRAN ÇİFTİ
Tom Hanks & Lateks Kaplı Yüzü (ve Gülünç Aksanı) / Elvis
EN KÖTÜ YÖNETMEN
Machine Gun Kelly & Mod Sun / Good Mourning
EN KÖTÜ SENARYO
Blonde / Andrew Dominik (Joyce Carol Oates romanından uyarlandı)
RAZZİE KURTARICI ÖDÜLÜ
Colin Farrell / The Banshees of Inisherin