Yılın en kötü filmlerine Altın Ahududu Ödülleri (Razzie) verildi

Her yıl Oscar Ödül Töreni’nden bir gün önce sahiplerini bulan ve Akademi’nin tersine en iyileri değil, en kötüleri seçen Altın Ahududu veya diğer adıyla Razzie Ödülleri sahiplerini buldu.

43. Razzie (Altın Ahududu) Ödülleri'nde toplam 8 kategoride aday gösterilen Ana de Armas başrollü 'Blonde' En Kötü Film ve En Kötü Senaryo (Andrew Dominik) ödüllerini kazandı.

En Kötü Erkek Oyuncu Ödülü Jared Leto'ya giderken, En Kötü Kadın Oyuncu kategorisinde ödül bu yıl Razzie Ödülleri'nin kendisine gitti. Bu kategoride 12 yaşındaki Ryan Kiera Armstrong'un aday gösterilmesi büyük tepki çekmişti.