Yılın en kötü filmlerine Altın Ahududu Ödülleri (Razzie) verildi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar öncesi sinema dünyasının en kötüleri seçildi. Altın Ahududu veya bir diğer adıyla Razzie Ödülleri'nde Ana de Armas'ın başrolde yer aldığı 'Blonde' En Kötü Film ve En Kötü Senaryo seçilirken, listede Tom Hanks, Jared Leto ve Colin Farrel gibi isimlerin olması dikkat çekti.

Yılın en kötü filmlerine Altın Ahududu Ödülleri (Razzie) verildi - 1

Her yıl Oscar Ödül Töreni’nden bir gün önce sahiplerini bulan ve Akademi’nin tersine en iyileri değil, en kötüleri seçen Altın Ahududu veya diğer adıyla Razzie Ödülleri sahiplerini buldu.

43. Razzie (Altın Ahududu) Ödülleri'nde toplam 8 kategoride aday gösterilen Ana de Armas başrollü 'Blonde' En Kötü Film ve En Kötü Senaryo (Andrew Dominik) ödüllerini kazandı.

En Kötü Erkek Oyuncu Ödülü Jared Leto'ya giderken, En Kötü Kadın Oyuncu kategorisinde ödül bu yıl Razzie Ödülleri'nin kendisine gitti. Bu kategoride 12 yaşındaki Ryan Kiera Armstrong'un aday gösterilmesi büyük tepki çekmişti.

Yılın en kötü filmlerine Altın Ahududu Ödülleri (Razzie) verildi - 2

İki Oscar ödüllü aktör Tom Hanks, 'Elvis' filmindeki performansıyla En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Böylece Eddie Redmayne, Halle Berry, Jared Leto ve Nicole Kidman gibi hem Oscar'ı hem de Razzie'si olan oyuncular arasında adını yazdırdı. Hanks, Elvis filmindeki rolüyle bazı eleştirmenler tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Daha önce 'Büyük İskender' ile Razzie kazanan Colin Farrell'a ise bu yıl 'The Banshess of Inisherin'deki performansıyla "Razzie Kurtarıcı" ödülü verildi.

İşte 2023 Altın Ahududu Ödülleri'ni kazananlar...

Yılın en kötü filmlerine Altın Ahududu Ödülleri (Razzie) verildi - 3

EN KÖTÜ FİLM

Blonde

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

Jared Leto / Morbius

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

The Razzies / 43. En Kötü Kadın Oyuncu Adaylıkları Hatası

HABERE GİT: 12 yaşındaki oyuncuyu En Kötü Kadın Oyuncu adayı yapan Razzie'ye tepki büyük

Yılın en kötü filmlerine Altın Ahududu Ödülleri (Razzie) verildi - 4

EN KÖTÜ YENİDEN ÇEVRİM/UYARLAMA/DEVAM FİLMİ

Disney’s Pinocchio

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Tom Hanks / Elvis

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Adria Arjona / Morbius

Yılın en kötü filmlerine Altın Ahududu Ödülleri (Razzie) verildi - 5

EN KÖTÜ EKRAN ÇİFTİ

Tom Hanks & Lateks Kaplı Yüzü (ve Gülünç Aksanı) / Elvis

EN KÖTÜ YÖNETMEN

Machine Gun Kelly & Mod Sun / Good Mourning


EN KÖTÜ SENARYO

Blonde / Andrew Dominik (Joyce Carol Oates romanından uyarlandı)

RAZZİE KURTARICI ÖDÜLÜ

Colin Farrell / The Banshees of Inisherin

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