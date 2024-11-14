"Yılın filmi" Gladyatör 2'nin galasına Kral Charles da katıldı

Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanan Gladyatör 2 için geri sayım başladı. 5 Oscar ödüllü Gladyatör'ün (2000) devam filminin Londra'da prömiyeri gerçekleşti. Görkemli galaya Kral Charles da katıldı.

"Yılın filmi" Gladyatör 2'nin galasına Kral Charles da katıldı - 1

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşınıyor.

Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" 15 Kasım'da vizyona girecek.

N-LIFE HABERLERİ

"Yılın filmi" Gladyatör 2'nin galasına Kral Charles da katıldı - 2

Eleştirmenlerden tam not alan ve "yılın filmi" olarak nitelendirilen Gladyatör 2'nin prömiyeri Londra'daki Leicester Meydanı'nda gerçekleşti.

"Yılın filmi" Gladyatör 2'nin galasına Kral Charles da katıldı - 3

Törene filmin yönetmeni Ridley Scott ve film oyuncularından Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger ve Connie Nielsen katıldı.

"Yılın filmi" Gladyatör 2'nin galasına Kral Charles da katıldı - 4

KRAL CHARLES İLE TANIŞTILAR

Kanser tedavisi devam eden Kral Charles, filmin görkemli prömiyerine katıldı.

Eşi Kraliçe Camilla rahatsızlandığı için galada tek başına boy gösteren 75 yaşındaki Kral, film oyuncularıyla tek tek selamlaştı.

"Yılın filmi" Gladyatör 2'nin galasına Kral Charles da katıldı - 5

Denzel Washington'a sıra geldiğinde ise oyuncu "Elini tutmam gerekip gerekmediğini bilmiyordum" diyerek kararsız kaldığını ifade etti.

Oyuncuya elini uzatan Kral "Birçok filmde rol aldınız. İnanılmaz bir şey bu" dedi. Washington da "Teşekkürler" yanıtını verdi.

"Yılın filmi" Gladyatör 2'nin galasına Kral Charles da katıldı - 6

İLK TEPKİLER GELDİ

15 Kasım'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filme, eleştirmenlerden ilk yorumlar geldi.

OffScreenCentral'dan Jillian Chilingerian, "Denzel Washington'ın adını hemen 'Gladiator 2' için en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına kazımaya başlayın" dedi.

Scott Mantz, filmi "destansı bir devam filmi" olarak nitelendirdi ve ayrıca filmin "harika aksiyon sahnelerine, inanılmaz görsel efektlere ve olağanüstü performanslara" yer verdiğini belirtti.

Simon Thompson ise "Gladyatör II, destansı aksiyon sahneleri ve nefis ihanet sahneleriyle en zengin şöleni sunuyor" diye yazdı.

L.A. Times'tan Matt Brennan, filmin "tamamen çılgın bir şey" olduğunu söyledi.

GLADYATÖR 2 HAKKINDA

Film, Commodus sonrası, imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini anlatıyor.

İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almayacak.

"Yılın filmi" Gladyatör 2'nin galasına Kral Charles da katıldı - 7

Filmin başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk Gladyatör filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandırıyor. Gladyatör 2, ilk filmdeki olaylardan 16 yıl sonrasını konu alıyor.

İmparator Geta'ya Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Joseph Quinn hayat verecek.

Pedro Pascal ise Marcus Acacius adındaki bir generali canlandırıyor. Washington ise Macrinus rolünde.

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