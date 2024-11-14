"Yılın filmi" Gladyatör 2'nin galasına Kral Charles da katıldı

İLK TEPKİLER GELDİ

15 Kasım'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filme, eleştirmenlerden ilk yorumlar geldi.

OffScreenCentral'dan Jillian Chilingerian, "Denzel Washington'ın adını hemen 'Gladiator 2' için en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına kazımaya başlayın" dedi.

Scott Mantz, filmi "destansı bir devam filmi" olarak nitelendirdi ve ayrıca filmin "harika aksiyon sahnelerine, inanılmaz görsel efektlere ve olağanüstü performanslara" yer verdiğini belirtti.

Simon Thompson ise "Gladyatör II, destansı aksiyon sahneleri ve nefis ihanet sahneleriyle en zengin şöleni sunuyor" diye yazdı.

L.A. Times'tan Matt Brennan, filmin "tamamen çılgın bir şey" olduğunu söyledi.

GLADYATÖR 2 HAKKINDA

Film, Commodus sonrası, imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini anlatıyor.

İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almayacak.