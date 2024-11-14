"Yılın filmi" Gladyatör 2'nin galasına Kral Charles da katıldı
Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanan Gladyatör 2 için geri sayım başladı. 5 Oscar ödüllü Gladyatör'ün (2000) devam filminin Londra'da prömiyeri gerçekleşti. Görkemli galaya Kral Charles da katıldı.
Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşınıyor.
Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" 15 Kasım'da vizyona girecek.