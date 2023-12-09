"Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift'in dünya turnesi rekor kırdı

Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesinde beşinci sırada yer alan ve Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçilen Taylor Swift adeta rekora doymuyor! Şarkıcı, dünya turnesiyle bu yıl 1 milyar doları aşmayı başaran ilk isim oldu

"Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift'in dünya turnesi rekor kırdı - 1

YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi ve daha birçok başarısıyla Time dergisi tarafından 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year) seçildi.

N-LIFE HABERLERİ

"Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift'in dünya turnesi rekor kırdı - 2

Bu yıl üst üste birçok rekora imza atan Swift, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

"Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift'in dünya turnesi rekor kırdı - 3

Şarkıcının "Eras" adlı dünya turnesi bilet satışlarından 1 milyar dolar kazandı.

Pollstar verilerine göre, Swift bu yıl 1 milyar doları aşmayı başaran ilk isim oldu. Bu rakamın turne bitene kadar 2 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

"Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift'in dünya turnesi rekor kırdı - 4

Şimdiye kadar 60 konser veren şarkıcınun turnesi toplamda 4,5 milyon bilet satış rakamına ulaştı.

"Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift'in dünya turnesi rekor kırdı - 5

2023 yılının en çok kazanan dünya turneleri sıralamasında ise Beyonce 2. sırada yer alıyor.

Listenin devamında sırasıyla Bruce Sprinsteen, Coldplay, Harry Styles, Morgan Wallen, Ed Sheeran, Pink, The Weeknd ve Drake var.

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