"Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift'in dünya turnesi rekor kırdı
Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesinde beşinci sırada yer alan ve Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçilen Taylor Swift adeta rekora doymuyor! Şarkıcı, dünya turnesiyle bu yıl 1 milyar doları aşmayı başaran ilk isim oldu
YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ
Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi ve daha birçok başarısıyla Time dergisi tarafından 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year) seçildi.