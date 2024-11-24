Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor

İtalyan ressam Caravaggio’nun sırlarla dolu Maffeo Barberini portresi, ilk defa Roma’da sanatseverlerin karşısına çıktı. 60 yıldır özel bir koleksiyonda tutulan başyapıt, İtalya'daki Palazzo Barberini Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor - 1

Sanat dünyasında efsane haline gelen İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun Maffeo Barberini portresi,  60 yıl sonra ilk kez Roma’da sergileniyor. Yıllardır özel bir koleksiyonda tutulan başyapıt, Palazzo Barberini Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

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Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor - 2

"İMKANSIZ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU"

İtalya Ulusal Antik Sanat Galerileri Müdürü Thomas Clement Salomon, uzun süren çabalar sonucunda bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtirken, “Herkes bunun imkânsız olduğunu düşünüyordu, ama başardık!” diyerek tablonun halka açılmasının önemini vurguladı.

Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor - 3

İNCELEMEYE SUNULMAMIŞTI

Floransa’daki özel koleksiyonda saklanan ve hiçbir sergide yer almayan eser, akademisyenlerin dahi incelemesine sunulmamıştı. Şimdi ise Caravaggio’nun günümüze ulaşan nadir portrelerinden biri olarak büyük ilgi görüyor. Tablo, Barberini’nin Vatikan’da yükseldiği dönemi, 30’lu yaşlarını resmediyor.

Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor - 4

"KALICI HALE GETİRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Portre, 23 Şubat 2025’e kadar  İtalya'nın başkenti Roma'daki Palazzo Barberini’de sergilenecek.

İtalya Kültür Bakanlığı, eserin müzede kalıcı olması için satın alınması adına çalışmalar yürütüyor. Salomon, “Sergilemek ilk hayalimizdi, şimdi bu tabloyu kalıcı hale getirmek için mücadele edeceğiz” dedi.

Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor - 5

MAFFEO BARBERİNİ KİMDİR?

Maffeo Barberini (1568-1644), İtalyan din adamı ve 1623-1644 yılları arasında Papa VIII. Urbanus olarak görev yapmış önemli bir figürdür. Barberini ailesinin bir üyesi olan Maffeo, özellikle Roma Katolik Kilisesi'ndeki reformları, sanata verdiği destek ve politik hamleleriyle tanınır.

Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor - 6

Caravaggio’nun Maffeo Barberini portresi, Barberini’nin Papa olmadan önceki dönemini yansıtıyor. Barberini, Roma’daki önemli kilise pozisyonlarını doldurduğu dönemde Caravaggio ile tanışmış ve ona destek vermiş olabileceği düşünülüyor.

Maffeo Barberini, sanat dünyasındaki etkisi ve politik gücüyle hem Katolik Kilisesi’nin tarihinde hem de İtalyan sanatında derin izler bırakmıştır.

Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor - 7
Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor - 8
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