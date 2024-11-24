Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor

Caravaggio’nun Maffeo Barberini portresi, Barberini’nin Papa olmadan önceki dönemini yansıtıyor. Barberini, Roma’daki önemli kilise pozisyonlarını doldurduğu dönemde Caravaggio ile tanışmış ve ona destek vermiş olabileceği düşünülüyor.

Maffeo Barberini, sanat dünyasındaki etkisi ve politik gücüyle hem Katolik Kilisesi’nin tarihinde hem de İtalyan sanatında derin izler bırakmıştır.