Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor
İtalyan ressam Caravaggio’nun sırlarla dolu Maffeo Barberini portresi, ilk defa Roma’da sanatseverlerin karşısına çıktı. 60 yıldır özel bir koleksiyonda tutulan başyapıt, İtalya'daki Palazzo Barberini Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.
Sanat dünyasında efsane haline gelen İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun Maffeo Barberini portresi, 60 yıl sonra ilk kez Roma’da sergileniyor. Yıllardır özel bir koleksiyonda tutulan başyapıt, Palazzo Barberini Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.