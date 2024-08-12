Yine dublör kullanmadı! Tom Cruise Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde şov yaptı

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde unutulmaz bir gösteriye imza attı.

Yine dublör kullanmadı! Tom Cruise Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde şov yaptı - 1

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin ünlü yıldızı Tom Cruise, Paris Olimpiyatları'nda filmleri aratmayan bir gösteriye imza attı.

Bu yıl Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı yakından takip eden ve "çok gizli" bir gösteri hazırlığında olduğu bilinen yıldız, kapanış töreninde unutulmaz bir performans sergiledi.

N-LIFE HABERLERİ

Yine dublör kullanmadı! Tom Cruise Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde şov yaptı - 2

STADYUMUN TEPESİNDEN ATLADI

62 yaşındaki oyuncu, Fransa Stadyumu'nun tepesinden cesur bir atlayış gerçekleştirdi.

Ünlü aktör, bir ipe bağlı olarak stadyumun zeminine iniş yaptı. Daha sonra Cruise, sporcuların arasından geçerek sahneye doğru ilerledi.

Yine dublör kullanmadı! Tom Cruise Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde şov yaptı - 3

MOTOSİKLETİYLE BAYRAĞI TAŞIDI

Olimpiyat Oyunları 2028 yılında, Los Angeles'ta düzenlenecek.

ABD'li oyuncu Los Angeles Başkanı Karen Bass'ten Olimpiyat bayrağını alarak motosikletine bindi ve kalabalığın arasından geçti.

Yine dublör kullanmadı! Tom Cruise Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde şov yaptı - 4

Ardından, Cruise'un Los Angeles'a ulaşmak için zamana meydana okuduğu ve meşhur Hollywood tabelasına vardığı kısa bir görüntü paylaşıldı.

Yine dublör kullanmadı! Tom Cruise Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde şov yaptı - 5

FİKİR CRUISE'DAN ÇIKTI!

Cruise'un bu gösteri fikrini bulduğu ve bunu Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile paylaştığı bildirilmişti.

2004 yılında, Cruise Los Angeles'ta barış ve dostluk mesajı veren Olimpiyat meşalesinin taşınmasında görev aldı.

Yine dublör kullanmadı! Tom Cruise Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde şov yaptı - 6

Filmlerinde dublör kullanmamasıyla bilinen yıldız, Görevimiz Tehlike serisinin 8'inci filmiyle izleyiciyle buluşacak. Film 2025'te vizyona girecek.

ONUR NİŞANI'NA LAYIK GÖRÜLDÜ

Öte yandan,  Tom Cruise, 26 Temmuz'da Paris'te Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından Onur Nişanı'na (Légion d'honneur) layık görüldü.

Olimpiyatların açılış töreninin başlamasına saatler kala Cruise, Robert Redford, Martin Scorsese ve Clint Eastwood gibi Onur Nişanı'na sahip ünlü sanatçıların izinden giderek Fransa'nın en prestijli nişanlarından birine layık görüldü.

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