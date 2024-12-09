Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Necmettin Çobanoğlu, Gören ile Diyarbakır'da çekimlerde yaşadıkları bir anısını paylaşarak, geçmişle ilgili bir şeyler söylemenin çok acı verdiğini kaydetti.

Prodüksiyonda çalışırken oyunculuk yapmasını istediğini aktaran Çobanoğlu, "Ömer'i sen oynayacaksın, dedi. Mecburen kabul ettim. 'Tamam.' dedim. Şerif ağabey bende ışığı görmüş, o güzel gören Şerif Gören. Benim oyunculuk serüvenim Yol filmiyle başladı. İyi ki böyle bir şey yapmış. Onu çok seviyorum. Gerçekten çok önemli bir değerimizi kaybettik. Uğurlar olsun. Şerif ağabey erken gittin." şeklinde konuştu.