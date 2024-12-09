Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
Birbirinden unutulmaz birçok yapıma imza atan ünlü yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti. Usta yönetmen için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Gören'in meslektaşları, yakınları ve ailesi katıldı. Gören'in cenazesi, Hüseyin Ağa Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.
22 Kasım'da evinin merdivenlerinden düşüp başını çarpan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yönetmen Şerif Gören dün hayatını kaybetti.