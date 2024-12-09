Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı

Birbirinden unutulmaz birçok yapıma imza atan ünlü yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti. Usta yönetmen için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Gören'in meslektaşları, yakınları ve ailesi katıldı. Gören'in cenazesi, Hüseyin Ağa Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 1

22 Kasım'da evinin merdivenlerinden düşüp başını çarpan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yönetmen Şerif Gören dün hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 2

80 yaşında vefat eden yönetmen için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.

Törene, sanat dünyasından çok sayıda kişi, yakınları ve ailesi katıldı. Birlikte çalıştığı meslektaşları törende Gören'le ilgili anılarını anlattı.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 3

Törende konuşan oyuncu Halil Ergün, çok üzgün olduğunu belirterek, "Biraz fazla duygusallaştım çünkü sinema hayatım boyunca her zaman yanımda dost, arkadaş, ustam ve yönetmenim olarak var oldu." dedi.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 4

Ergün, Yeşilçam sinemasının çok derin bir macera olduğunu dile getirerek, "Türk halkının toplumsallaşmasında çok önemli bir işlev yerine getirmiş bir süreçtir, bir büyük rüzgardır. Bu rüzgarın en önemli kahramanlarından biri de Şerif Gören'di" ifadesini kullandı.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 5

"OLAĞANÜSTÜ BİR YÖNETMENDİ"

Oyuncu Nur Sürer ise, "İnanılmaz harika bir yönetmen Şerif Gören, olağanüstü bir yönetmendi. Sinemanın, yönetmen olarak son temsilcisi Şerif Gören'i kaybettik, çok üzgünüm. Şahane bir adamdı. Güle güle Şerif. Hep içimizde kalbimizde olacaksın. İyi ruhlu adam" ifadelerini kullandı.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 6

Oyuncu Necmettin Çobanoğlu, Gören ile Diyarbakır'da çekimlerde yaşadıkları bir anısını paylaşarak, geçmişle ilgili bir şeyler söylemenin çok acı verdiğini kaydetti.

Prodüksiyonda çalışırken oyunculuk yapmasını istediğini aktaran Çobanoğlu, "Ömer'i sen oynayacaksın, dedi. Mecburen kabul ettim. 'Tamam.' dedim. Şerif ağabey bende ışığı görmüş, o güzel gören Şerif Gören. Benim oyunculuk serüvenim Yol filmiyle başladı. İyi ki böyle bir şey yapmış. Onu çok seviyorum. Gerçekten çok önemli bir değerimizi kaybettik. Uğurlar olsun. Şerif ağabey erken gittin." şeklinde konuştu.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 7

Oyuncu Menderes Samancılar başsağlığı dileğinde bulunarak, "İşimiz, bu arkadaşlarımızı sürekli yolcu edip acılarını yaşamak... Bize de bunlar düşmüş. Şerif ağabey, sinemamızın iyi kalpli, iyi ağabeyiydi. Yüreğiyle yaptığı işlerle hepimize önderlik yaptı. Oturduğumuz masalarda, çalıştığımız setlerde, verdiğimiz mücadelede, yollarda hep yanımızdaydı. Hep eli sırtımızdaydı." diye konuştu.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 8

Yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz da Gören ile 70 yıllık dava arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Sendikalar, dernekler kurduk. Borçlanma yasaları çıktı. Sinema emekçilerinin birçoğunu emekli yaptık. Kendimizi emekli yapmadık. Şerif, gerçekten bütün bu övgüleri hak eden bir arkadaşımız ama bir film bir tek kişiyle çekilmez. Bir film, bir ekiple çekilir. Bunlar da sinema emekçileridir ve emeğin hakkını burada da vermek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 9

Şerif Gören'in cenazesi Atlas Sineması'nda düzenlenen törenin ardından Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'ne götürüldü.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 10

Gören, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 11

"HALK ADAMIYDI"

Hülya Koçyiğit, "Türk sinemasının sevenlerinin başı sağ olsun. Türk sineması çok değerli bir sanatçısını daha yolcu ediyor bugün. Şerif Gören bir halk adamıydı ve eserleri ürettiği filmler hep halkın sosyal yaşamını ele alan filmlerdi. Toplumsal hikayelerdi. Çok iyi bir sinemacıydı. Çok mütevazı bir insan, kişiliğini hep korudu. Çok başarılı filmler yaptı. Benim kariyerimdeki en önemli filmlerimi birlikte yaptık. Uzun zamandır da görüşemiyorduk. Çünkü Antalya'da yaşıyordu. Ne yazık ki bir kaza geçirdi ve aramızdan bugün ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 12

"BİR ARAYA GELEMEDİK"

Cenazeye katılan Orhan Gencebay son zamanlarda görüşememenin verdiği üzüntüsünü ifade ederek, "İşte buna üzülüyorum. Çok oldu. Çok yıllar oldu. Son görüşmemizde telefonla görüştük. Ben bir çalışma yapmak istiyordum. Bir filmi, bir hikayem var onu yapmak istiyordum. Seyfi Baba'yı, Orhan Baba olarak yapmak istiyordum. Onun çekmesini istemiştim ve aramıştım. Tamam demişti fakat bir araya sonra nedendir gelemedik, olmadı. Yani göremedim. O da ayrı bir üzüntü. Çok uzun yıllar oldu. Dostlar sağ olsun" dedi.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 13

ŞERİF GÖREN KİMDİR?

"Yol" filmi ile "Cannes Film Festivali"nde "Altın Palmiye" ödülüne layık görülen Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu. 1956'da Türkiye'ye gelerek, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitimini tamamladı.

Şerif Gören "Sen Türkülerini Söyle", "Endişe", "Deprem", "Amerikalı", "Gelincik", "On Kadın", "Nehir", "Tomruk", "Firar", "Herhangi Bir Kadın"ın da aralarında bulunduğu birçok filme imza attı ve ödül kazandı.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 14

Usta yönetmen, senaryosuna da imza attığı "Ay Büyürken Uyuyamam" adlı son filmini 2011'de çekti.

Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 15
Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 16
Yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı - 17
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