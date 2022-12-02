YouTube 2022’nin en popüler şarkılarını açıkladı

YouTube, merakla beklenen yılın en iyi 10 şarkısı listesini açıkladı. Yılın şarkısı, 'Encanto' adlı popüler animasyon filminin müziği seçildi. İşte YouTube'a göre 2022'nin en iyi şarkıları...

YouTube 2022’nin en popüler şarkılarını açıkladı - 1

YOUTUBE EN POPÜLER ŞARKILARI NASIL SEÇİYOR?

YouTube, 2022'nin şarkılarını açıkladı. Yılın şarkıları, resmi müzik videosunun izlenmesi, şarkı sözü videoları ve şarkıyla ilgili kullanıcıların oluşturduğu içerik sayılarının çokluğuyla ölçülüyor.

YouTube'un en popğler şarkılar listesi, 1 Ocak 2022'den 15 Kasım 2022'ye kadar olan dönemi kapsıyor.

YouTube 2022’nin en popüler şarkılarını açıkladı - 2

10. Lil Baby – “In a Minute”

YouTube 2022’nin en popüler şarkılarını açıkladı - 3

9. Karol G – “Provenza”

YouTube 2022’nin en popüler şarkılarını açıkladı - 4

8. Imagine Dragons x JID – “Enemy”

YouTube 2022’nin en popüler şarkılarını açıkladı - 5

7. Karol G, Becky G – “Mamiii”

YouTube 2022’nin en popüler şarkılarını açıkladı - 6

6. Bad Bunny, Chencho Corleone – “Me Porto Bonito”

YouTube 2022’nin en popüler şarkılarını açıkladı - 7

5. Future – “Wait for U” feat. Drake, Tems

YouTube 2022’nin en popüler şarkılarını açıkladı - 8

4. Bad Bunny – “Tití Me Preguntó”

Bad Bunny, Spotify'ın yıl sonu listesinde en iyi sanatçı seçildi ve Un Verano Sin Ti adlı en çok dinlenen albümü oldu.

YouTube 2022’nin en popüler şarkılarını açıkladı - 9

3. Jessica Darrow – “Surface Pressure”

YouTube 2022’nin en popüler şarkılarını açıkladı - 10

2. Kodak Black – “Super Gremlin”

YouTube 2022’nin en popüler şarkılarını açıkladı - 11

1. Encanto Cast – “We Don’t Talk About Bruno”

ABD merkezli listenin başında, Billboard listelerini de sallayan "Encanto" filminin müziği yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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