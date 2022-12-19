YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu

YouTube'da dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar belli oldu. Zirvede Luis Fonsi ve Daddy Yankee ortaklığı olan 'Despacito' var. İşte YouTube'un en çok görüntülenen 10 şarkısı...

YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 1

Kworb.net, YouTube’da görüntülenme bazında bugüne kadar en çok görüntülenen şarkıları analiz etti. 

Zirvede Luis Fonsi ve Daddy Yankee ortaklığı olan 'Despacito' şarkısı yer alıyor. 'Despacito'yu ikinci sırada Ed Sheeran'ın hiti 'Shape of You' izlerken, üçüncü sırada ise 'See You Again' şarkısı bulunuyor. 

İşte YouTube'da en çok dinlenen şarkılar...

YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 2

10. Crazy Frog - Axel F

3 milyar 646 milyon 97 bin 39

YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 3

9. OneRepublic - Counting Stars

İzlenme sayısı: 3 milyar 694 milyon 806 bin 681

YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 4

8. Katy Perry - Roar

İzlenme sayısı: 3 milyar 698 milyon 408 bin 904

YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 5

7. Maroon 5 - Sugar

İzlenme sayısı: 3 milyar 795 milyon 60 bin 368

YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 6

6. El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks

İzlenme sayısı: 4 milyar 165 milyon 537 bin 90

YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 7

5. PSY - GANGNAM STYLE(

İzlenme sayısı: 4 milyar 625 milyon 822 bin 692

YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 8

4. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars 4 milyar 776 milyon 499 bin 263

YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 9

3. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth Furious 7 Soundtrack

İzlenme sayısı: 5 milyar 725 milyon 716 bin161

YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 10

2. Ed Sheeran - Shape of You 

İzlenme sayısı: 5 milyar 865 milyon 101 bin 431

YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 11

1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
İzlenme sayısı: 8 milyar 34 milyon 153 bin 218

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