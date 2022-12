YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Kworb.net, YouTube’da görüntülenme bazında bugüne kadar en çok görüntülenen şarkıları analiz etti.

Zirvede Luis Fonsi ve Daddy Yankee ortaklığı olan 'Despacito' şarkısı yer alıyor. 'Despacito'yu ikinci sırada Ed Sheeran'ın hiti 'Shape of You' izlerken, üçüncü sırada ise 'See You Again' şarkısı bulunuyor.

İşte YouTube'da en çok dinlenen şarkılar...