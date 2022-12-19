YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Kworb.net, YouTube’da görüntülenme bazında bugüne kadar en çok görüntülenen şarkıları analiz etti.
Zirvede Luis Fonsi ve Daddy Yankee ortaklığı olan 'Despacito' şarkısı yer alıyor. 'Despacito'yu ikinci sırada Ed Sheeran'ın hiti 'Shape of You' izlerken, üçüncü sırada ise 'See You Again' şarkısı bulunuyor.
İşte YouTube'da en çok dinlenen şarkılar...
10. Crazy Frog - Axel F
3 milyar 646 milyon 97 bin 39
9. OneRepublic - Counting Stars
İzlenme sayısı: 3 milyar 694 milyon 806 bin 681
8. Katy Perry - Roar
İzlenme sayısı: 3 milyar 698 milyon 408 bin 904
7. Maroon 5 - Sugar
İzlenme sayısı: 3 milyar 795 milyon 60 bin 368
6. El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks
İzlenme sayısı: 4 milyar 165 milyon 537 bin 90
5. PSY - GANGNAM STYLE(
İzlenme sayısı: 4 milyar 625 milyon 822 bin 692
4. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars 4 milyar 776 milyon 499 bin 263
3. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth Furious 7 Soundtrack
İzlenme sayısı: 5 milyar 725 milyon 716 bin161
2. Ed Sheeran - Shape of You
İzlenme sayısı: 5 milyar 865 milyon 101 bin 431
1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
İzlenme sayısı: 8 milyar 34 milyon 153 bin 218