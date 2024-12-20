Yunanistan,1055 sikkeyi Türkiye'ye teslim etti

Ersoy, "Kültür ve turizm, ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerini anlamasını kolaylaştıran, onları yakınlaştıran en etkili yumuşak güç araçlarındandır." dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin son yıllarda büyük ivme kazandığını ifade eden Ersoy, "İşbirliği mekanizmalarının etkin bir şekilde işlemesi sayesinde iki ülke arasındaki turist trafiğinde kayda değer artışlar yaşanmıştır." diye konuştu. Kefaloyanni de iki ülkenin, turizm alanında işbirliğini artırmaya yönelik niyetini net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çekerek, turizmin halkları yakınlaştıran bir köprü olduğunu dile getirdi.