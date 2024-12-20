Yunanistan,1055 sikkeyi Türkiye'ye teslim etti
Yunanistan makamlarının tespiti sonucu kaçakçıların elinden kurtarılan ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen Lidya medeniyetine ait 1055 sikke, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Yunanistan'ın başkenti Atina'da teslim edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önce iki ülke arasında düzenlenen 5. Turizm Karma Komisyon Toplantısı'na katıldı.
Ersoy, toplantı kapsamında Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni ile bir araya geldi.
Kefaloyanni ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ersoy, turizmin, ziyaretler aracılığıyla insanların birbirinin kültürünü, gündelik hayatını, gastronomisini ve tarihini deneyimlemesine olanak verdiğine işaret etti.