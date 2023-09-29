Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da keşfedilen liken türüne verildi

'ŞİİRLERİNDE DOĞA SEVGİSİNDEN ÇOK BAHSETMİŞ'

Yeni keşfettiği liken türünde Yunus Emre'nin ismini yaşatacaklarını da belirten Prof. Dr. Halıcı, "Ülkemizin geçici bilim üssünün bulunduğu Horsoshoe Adası’nda, bilim dünyasına en son tanıttığımız liken türlerinden bir tanesini Yunus Emre'nin adına ithafen, 'Thamnolecania yunusii' olarak adlandırdık. Yunus Emre çok önemli bir Anadolu halk şairi ve bir gönül insanı. Yaklaşık 700 yıl önce yaşamış. Şiirlerinde doğa sevgisinden çok bahsetmiş. Biz de hem Yunus Emre'nin ismini ölümsüzleştirmek için hem de Antarktika gibi dünyanın en uç kısmında ve ekstrem koşulların bulunduğu bir yerde onun adını bir organizmada yaşatmak istedik. Bu çalışmamız da yayına kabul oldu. Bilimsel literatüre geçti. Uluslararası bir makale olarak kabul edildi" diye konuştu.