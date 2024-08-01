Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu

Spotify, Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı. Lvbel C5 ve BLOK3’ün birden fazla şarkısıyla yer bulduğu listede; Reynmen, Zeynep Bastık, Ebru Yaşar, Sefo, Melis Kar, Mert Demir, Dedublüman ve INJI gibi sanatçıların şarkıları da yer aldı.



İşte yurt dışında en çok dinlenen 20 Türkçe şarkı sıralaması:

20 . INJI - HATE YOUR GUTS

19. BLOK3, Stefflon Don - Habibi

18. Kurtuluş Kuş, Siyam - Kalbim Ağlama

17. Eypio, Zara - İmdadım

16. Motive - pVg

15. Dedublüman - Sen Bilmezsin

14. Mert Demir - Acı Veriyor

13. BLOK3 - GÜZEL VE İDDİALI

12. Bayhan - Tiryakinim

11. Lvbel C5 - nE !?