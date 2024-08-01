Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu

2024 yılının ilk yarısında çıkış yapan ve Türkiye dışında global olarak en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkıları açıklandı. Listede hip hop, pop ve arabesk pop şarkıları öne çıkıyor.

Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu - 1

Spotify, Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı. Lvbel C5 ve BLOK3’ün birden fazla şarkısıyla yer bulduğu listede; Reynmen, Zeynep Bastık, Ebru Yaşar, Sefo, Melis Kar, Mert Demir, Dedublüman ve INJI gibi sanatçıların şarkıları da yer aldı.

İşte yurt dışında en çok dinlenen 20 Türkçe şarkı sıralaması: 

20 . INJI - HATE YOUR GUTS
19. BLOK3, Stefflon Don - Habibi
18. Kurtuluş Kuş, Siyam - Kalbim Ağlama
17. Eypio, Zara - İmdadım
16. Motive - pVg
15. Dedublüman - Sen Bilmezsin
14. Mert Demir - Acı Veriyor
13. BLOK3 - GÜZEL VE İDDİALI
12. Bayhan - Tiryakinim
11. Lvbel C5 - nE !?

N-LIFE HABERLERİ

Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu - 2

10. Semicenk - Tek Başıma

Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu - 3

9. M Lisa - ARABA

Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu - 4

8. Lvbel C5, Melis Kar - DACIA X YATIYA - Remix

Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu - 5

7. AKDO, Lvbel C5 - SUBMARINER

Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu - 6

5. Reynmen - Cennet

Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu - 7

5.  Lvbel C5 - Sezen Aksu

Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu - 8

4. Sefo - KAPALI KAPILAR

Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu - 9

3. Lvbel C5 - DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)

Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu - 10

2. Zeynep Bastık - Lan 

    Yurt dışında en çok dinlenen Türkçe şarkılar belli oldu - 11

    1. Reynmen - Renklensin

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