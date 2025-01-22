Yürüme ve konuşma engelli Enes, resim yeteneğiyle kendine hayran bırakıyor

''ÇİZİMİMDE GÜCE VE HÜZNE YER VERDİM''

Açık havada çizdiği resim hakkında bilgi veren Enes, "Çizdiğim bu resimde gördüğümüz ve görmediğimiz şiddet gören kadınları çizmek istedim. Mavi rengi depresyonun rengi olduğu için, kırmızı rengi de gücü temsil ettiği için seçtim. Bu çizimim hem gücü hem de o gücün ardındaki üzüntülü, depresif hayatları temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Enes’in babası Atilla Külekçi ise, "Enes 4 yaşında evin duvarlarını boyuyordu. Bebeklerle oynuyordu. Annesinin keşfetmesiyle ufak resimlerle Enes bu seviyeye geldi. Okuldaki resim öğretmeninin büyük bir katkısı var" şeklinde konuştu.