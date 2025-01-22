Yürüme ve konuşma engelli Enes, resim yeteneğiyle kendine hayran bırakıyor
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan yürüme ve konuşma engelli Enes Külekçi, engellerini aşan resim yeteneğiyle kendine hayran bıraktı.
Sorgun’da yaşayan ve 4 yaşından beri resim yapan 15 yaşındaki Enes Külekçi, ailesinin desteği ve öğretmenlerinin keşfetmesiyle yeteneğinin ardından gitti. Küçük bir çocukken evinin duvarlarına resim çizen ve annesinin fark etmesiyle kabiliyetini ilerleten Enes, ilk kişisel sergisini 7 yaşındayken okulunda açtı.
Yaşadığı konuşma ve yürüme bozukluğu gibi zorluklara rağmen pes etmeyen Enes, şimdi kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için yeni sergi açma hazırlıkları içerisinde.