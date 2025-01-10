Yusuf Dikeç, The Day of the Jackal dizisine konuk oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan ve atışı esnasında verdiği pozla dünyada viral olan milli atıcı Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü "The Day of the Jackal" dizisine konuk oldu.

Yusuf Dikeç, The Day of the Jackal dizisine konuk oldu - 1

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış şekli nedeniyle dünya gündemine oturmuştu.

Dikeç, ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşuyla uzun süre adından söz ettirmişti. Dikeç, "The Day Of The Jackal" dizisinin tanıtımında yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Yusuf Dikeç, The Day of the Jackal dizisine konuk oldu - 2

Dikeç, başrolünde Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin yer aldığı dizinin tanıtımında aynanın karşısında duruyor ve görevini tamamladıktan sonra yüzündeki maskeyi çıkarıyor.

Yusuf Dikeç, The Day of the Jackal dizisine konuk oldu - 3

"Yusuf Dikeç ile gerçeği açığa çıkarmak" başlıklı videoda maskenin altından çıkan isim ise Eddie Radmayne.

Yusuf Dikeç, The Day of the Jackal dizisine konuk oldu - 4

Oyuncu dizide, kılık değiştirmede usta olan bir keskin nişancıyı canlandırıyor.

Yusuf Dikeç, The Day of the Jackal dizisine konuk oldu - 5

DİZİ HAKKINDA

Ünlü İngiliz aktör Eddie Redmayne, 1973 yapımı gerilim türündeki The Day Of The Jackal adlı dizinin yeniden uyarlamasında rol alıyor.

2024 yılının en iyi yapımları arasına giren dizide suikastçi Jackal, en yüksek ücret karşılığında geçimini sağlar ancak inatçı bir İngiliz istihbarat görevlisi ile karşılaşınca işler değişir.

Redmayne dizide, 1973 yapımı klasik filmde Edward Fox’un hayat verdiği Jackal olarak bilinen yalnız suikastçıyı canlandırıyor. 

Yusuf Dikeç, The Day of the Jackal dizisine konuk oldu - 6

2. SEZON ONAYI ALDI

Fantastik Canavarlar serisi, Her Şeyin Teorisi ve Danimarkalı Kız filmleriyle tanınan Eddie Redmayne, The Day of the Jackal dizisinin 2. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam edecek

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