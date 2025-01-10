Yusuf Dikeç, The Day of the Jackal dizisine konuk oldu

DİZİ HAKKINDA

Ünlü İngiliz aktör Eddie Redmayne, 1973 yapımı gerilim türündeki The Day Of The Jackal adlı dizinin yeniden uyarlamasında rol alıyor.

2024 yılının en iyi yapımları arasına giren dizide suikastçi Jackal, en yüksek ücret karşılığında geçimini sağlar ancak inatçı bir İngiliz istihbarat görevlisi ile karşılaşınca işler değişir.

Redmayne dizide, 1973 yapımı klasik filmde Edward Fox’un hayat verdiği Jackal olarak bilinen yalnız suikastçıyı canlandırıyor.