Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi

"İSLAM'I KEŞFETMEDEN ÖNCE RÜZGAR HANGİ YÖNE ESERSE ORAYA GİDİYORDUM"

Yusuf İslam hayat yolcuğunun ilginç olduğunu dile getirerek, "Sadece bir rüzgar gibi. İslam'ı keşfetmeden önce rüzgar hangi yöne eserse oraya gidiyordum" diye konuştu.

Aralarında "Moonshadow", "Morning Has Broken", "The Beloved", "Father & Son", "Wild World" ve "Peace Train" adlı unutulmaz eserlerin de olduğu bir repertuvarı yorumlayan dünyaca ünlü sanatçı, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 23 Ekim'de CSO Ada Ankara'da da bir konser verecek.