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Yüzüklerin Efendisi:Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar

Haberler | 15.07.2022 - 09:51

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' (The Lord of the Rings: The Rings of Power) dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı. Dizi, 2 Eylül'de seyirciyle buluşacak.

Yüzüklerin Efendisi:Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar - 1

Aazon Prime'ın hazırladığı Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri' (The Rings of Power'dan yeni tanıtım görselleri paylaşıldı.

İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı 'Shadow of the Past' (Geçmişin Gölgesi) olacak.

Yüzüklerin Efendisi:Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar - 2

Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' dizisi 2 Eylül'de Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.

Yüzüklerin Efendisi:Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar - 3

.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.

Yüzüklerin Efendisi:Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar - 4

Dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.

Yüzüklerin Efendisi:Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar - 5

Yalnızca bir sezonu için 465 milyon dolar harcama yapılan Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri Yeni Zelanda'da yapıldı.

Yüzüklerin Efendisi:Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar - 6

İşte Güç Yüzükleri dizisinden yeni kareler...

Yüzüklerin Efendisi:Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar - 7
Yüzüklerin Efendisi:Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar - 8
Yüzüklerin Efendisi:Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar - 9

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