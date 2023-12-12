Zac Efron'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız: Matthew Perry'i unutmadı

"High School Musical" serisi ile tanınan ABD'li oyuncu Zac Efron, Hollywood’un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu. Ünlü isim, konuşması sırasında geçtiğimiz aylarda vefat eden eski rol arkadaşı Matthew Perry'i onurlandırdı.

Zac Efron'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız: Matthew Perry'i unutmadı - 1

"High School Musical", "17 Yeniden", "Baywatch", "Kötü Komşular" gibi yapımlarla tanınan Zac Efron, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırıldı. 36 yaşındaki Efron, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Zac Efron'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız: Matthew Perry'i unutmadı - 2

Törende Zac Efron'a ailesinin yanı sıra Miles Teller-Keleigh Sperry çifti, Jeremy Allen White ve yönetmen Sean Durkin eşlik etti.

Zac Efron'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız: Matthew Perry'i unutmadı - 3

Törendeki konuşmasında High School Musical'in yönetmeni Kenny Ortega ve yapımcı Bill Borden'a teşekkür eden Zac Efron, "İkiniz de High School Musical'e başlamamda etkili oldunuz. Bunun için sonsuza kadar minnettarım. Hala her gün bunu düşünüyorum; şarkıları duşta söylüyorum" dedi.

Zac Efron'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız: Matthew Perry'i unutmadı - 4

"BUGÜN SENİ ÇOK DÜŞÜNDÜM MATTHEW PERRY"

Ünlü oyuncu, konuşmasında "17 Yeniden" filminde birlikte rol aldığı ve birkaç ay önce hayatını kaybeden Matthew Perry'i de onurlandırdı.

Zac Efron'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız: Matthew Perry'i unutmadı - 5

Efron, konuşmasında "İlk yıllarda onunla işbirliği yapmak çok eğlenceliydi. Bu beni gerçekten pek çok açıdan teşvik ve motive ederek kariyerimin bir sonraki bölümüne itti. Çok teşekkür ederim Matthew, bugün seni çok düşündüm" ifadelerini kullandı.

Zac Efron'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız: Matthew Perry'i unutmadı - 6

"ZAC EFRON'UN KENDİSİNİ OYNAMASINI İSTEDİ"

Öte yandan 28 Ekim'de evindeki jakuzide ölü bulunan Friends yıldızının trajik ölümünün ardından yakın arkadaşı Athenna Crosby, Perry'nin hayatı hakkında bir film yapmak istediğini söylemişti.

Crosby, "Hayatını anlatan bir film yapmak istediğini söyledi. Geçmişte Zac Efron'la bir filmde çalışmıştı. Zac Efron'un kendisini daha genç bir versiyon olarak oynamasını istediğini ve yakında ondan bunu isteyeceğini belirtti" demişti.

Zac Efron'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız: Matthew Perry'i unutmadı - 7

"ONUR DUYARIM"

Bunun ortaya çıkmasının ardından  Efron da People'a; "Onu canlandırmamı istediğini duymak beni gururlandırdı. Bunu yapmaktan onur duyarım" açıklamasını yapmıştı.

Zac Efron'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız: Matthew Perry'i unutmadı - 8

"PERRY BENİM AKIL HOCAMDI"

Zac Efron, sözlerine; "Perry benim akıl hocamdı ve birlikte gerçekten harika bir film yaptık. Ona baktım, o adamdan nasıl komedi yapılacağını öğrendim. Demek istediğim, '17 Yeniden'i çekerken karşıma bakıp onun orada olduğunu görmek benim için olağanüstüydü çünkü ondan, tüm hayatı boyunca çok şey öğrendim" diye devam etmişti.

Zac Efron'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız: Matthew Perry'i unutmadı - 9

Son olarak "Iron Claw"adlı filmde rol alan Zac Efron, ünlü kaldırımda yıldız sahibi olan 2767. kişi oldu.

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