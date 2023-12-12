Zac Efron'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız: Matthew Perry'i unutmadı

"PERRY BENİM AKIL HOCAMDI"

Zac Efron, sözlerine; "Perry benim akıl hocamdı ve birlikte gerçekten harika bir film yaptık. Ona baktım, o adamdan nasıl komedi yapılacağını öğrendim. Demek istediğim, '17 Yeniden'i çekerken karşıma bakıp onun orada olduğunu görmek benim için olağanüstüydü çünkü ondan, tüm hayatı boyunca çok şey öğrendim" diye devam etmişti.