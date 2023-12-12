Zac Efron'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız: Matthew Perry'i unutmadı
"High School Musical" serisi ile tanınan ABD'li oyuncu Zac Efron, Hollywood’un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu. Ünlü isim, konuşması sırasında geçtiğimiz aylarda vefat eden eski rol arkadaşı Matthew Perry'i onurlandırdı.
"High School Musical", "17 Yeniden", "Baywatch", "Kötü Komşular" gibi yapımlarla tanınan Zac Efron, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırıldı. 36 yaşındaki Efron, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu.