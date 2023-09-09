Zaferin Rengi filminin okuma provası yapıldı

Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı Zaferin Rengi filminin okuma provası yapıldı.

Zaferin Rengi filminin okuma provası yapıldı - 1

Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu, Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği Zaferin Rengi filminin okuma provası gerçekleşti.

Provada Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Gonca Vuslateri, Arif Pişkin ve Yılmaz Bayraktar gibi isimler yer aldı.

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Zaferin Rengi filminin okuma provası yapıldı - 2

Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i oyuncu Kubilay Aka canlandıracak. Peyker rölünde ise Gülper Özdemir yer alacak.

Zaferin Rengi filminin okuma provası yapıldı - 3

Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edip) da dönemin sembol siyasetçileri, aydınları, askeri figür ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat verecek.

Zaferin Rengi filminin okuma provası yapıldı - 4

Film, benzersiz bir aşk ve tarihe damga vurmuş bir spor müsabakasının nefes kesen hikayesini konu alacak.

Zaferin Rengi filminin okuma provası yapıldı - 5

Film, güçlü oyuncu kadrosu ile önümüzdeki sezonun en iddialı sinema filmleri arasında gösteriliyor.

Zaferin Rengi filminin okuma provası yapıldı - 6

Sete çıkmaya hazırlanan Zaferin Rengi 2024’ün ilk yarısında seyirci ile sinemada buluşacak.

Zaferin Rengi filminin okuma provası yapıldı - 7
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