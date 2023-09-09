Zaferin Rengi filminin okuma provası yapıldı
Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı Zaferin Rengi filminin okuma provası yapıldı.
Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu, Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği Zaferin Rengi filminin okuma provası gerçekleşti.
Provada Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Gonca Vuslateri, Arif Pişkin ve Yılmaz Bayraktar gibi isimler yer aldı.