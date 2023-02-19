Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler depreme dayanamadı

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki 200-250 yıllık, taş ve ahşaptan yapılmış eski evleri de yıktı.

Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler depreme dayanamadı - 1

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve dar sokaklar içerisinde mimari özelliklerinin yanı sıra avlularıyla dikkati çeken eski Antakya evleri de Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilendi.

Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler depreme dayanamadı - 2

Restorasyon çalışmalarıyla ev olarak kullanılmasının yanı sıra pansiyon ve kafeye dönüştürülen çok sayıda yapı, depremde büyük hasar gördü.

Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler depreme dayanamadı - 3

Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi etrafında yer alan ve yıllardır sayısız anıya tanıklık eden tarihi evlerden geriye büyük bir enkaz kaldı.

Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler depreme dayanamadı - 4

Farklı dine inananların bir arada yaşayıp aynı yol üzerinde yan yana dükkanlarda esnaflık yaptığı Uzun Çarşı da depremlerde ağır hasar aldı.

Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler depreme dayanamadı - 5

Depremde enkaza dönüşen taş ve ahşap evler ile Uzun Çarşı'nın son hali dronla görüntülendi.

Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler depreme dayanamadı - 6

Havadan çekilen görüntülerde yapılardaki yıkım depremin etkisini gözler önüne seriyor.

Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler depreme dayanamadı - 7
Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler depreme dayanamadı - 8
Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler depreme dayanamadı - 9
Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler depreme dayanamadı - 10

N-LIFE HABERLERİ

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