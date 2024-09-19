Zamanın ötesindeki ressam: Yıldızlı Gece'nin sırrı yıllar sonra ortaya çıktı!

ŞAŞIRTICI DOĞRULUK

Araştırmacılara göre efsanevi ressam, fiziğin çeşitli boyutlarını "şaşırtıcı bir doğrulukla" yakalamış görünüyor.



Dr. Huang, "Van Gogh'un türbülansı hassas bir şekilde betimlemesi, bulutların ve atmosferin hareketini incelemekten ya da gökyüzünün dinamizmini nasıl yakalayacağına dair doğuştan gelen bir histen kaynaklanıyor olabilir" ifadelerini kullandı.