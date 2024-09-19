Zamanın ötesindeki ressam: Yıldızlı Gece'nin sırrı yıllar sonra ortaya çıktı!
Vincent van Gogh'un ünlü "Yıldızlı Gece" tablosundaki fırça darbeleri, gerçek dünya atmosferik hareketleriyle paralellik gösteriyor. Araştırmacılar, tablodaki 14 sarmal yapıyı incelediklerinde, fırça darbelerinin Kolmogorov türbülans teorisiyle uyuştuğunu belirtti.
Yapımı 1889'da tamamlanan "Yıldızlı Gece", dönen mavi gökyüzü, sarı ay ve yıldızlar ile Van Gogh tarafından büyüleyici bir şekilde betimlenmiş.
Yeni yapılan araştırmalar efsanevi ressamın atmosferdeki fizik kurallarını şaşırtıcı bir doğrulukla yakaladığını ortaya çıkardı.
Bilim insanları, tabloyu analiz ederek Van Gogh'un gökyüzündeki "gizli türbülans"ı yakaladığını söyledi.