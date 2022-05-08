Zeki Alasya ölüm yıl dönümünde anılıyor (Vefatının 7. yılı)

Alasya, Arena Tiyatrosu'nda Mister Nato, Kargalar Okulu, Şampanya ve Viski gibi oyunlarda rol alırken, daha sonra girdiği Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda sahnelenen Hababam Sınıfı oyunu ile 1965'te adından söz ettirmeye başladı.

BİRDEN FAZLA GÖREVİ VARDI

Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile 1967'de Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer alan sanatçı, bu topluluğun tüm oyunlarında oyuncu, yazar ve yönetmen olarak görev yaptı.

Taner ve Gülhan, perdelerini açık tuttuğu süre boyunca neredeyse her oyunu kapalı gişe oynayan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'ndan ayrılınca Zeki Alasya ve Metin Akpınar ikilisi topluluğu sürdürdü.