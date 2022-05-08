Zeki Alasya ölüm yıl dönümünde anılıyor (Vefatının 7. yılı)

Haberler - Anadolu Ajansı | 08.05.2022 - 08:57 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 09:10
Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. Kıbrıs'tan göç eden ve geleneklerini yaşatan bir ailenin çocuğu olan Alasya, Beyazıt İlkokulunun ardından ortaöğretimini Robert Koleji'nde aldı.
Usta oyuncu, eczacı ve kimyager olan babası Prof. Ahmet Reşat Alasya'yı henüz 15 yaşındayken kaybettikten sonra, çocuk yaşlarında aralarında rehberlik, marangozluk ve tabelacılığın da olduğu çeşitli işlerde çalıştı.
Alasya, sanat hayatına 1959'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Tiyatrosu'nda amatör olarak başladı ve burada tanıştığı Metin Akpınar'la ayrılmaz ikili haline geldi. Akpınat, "Zeki'yle bizi bir arada tutan şey duyguydu, para değil" demişti.
Metin Akpınar, Alasya'nın vefatının ardından verdiği bir röportajda, "Zeki'siz olmak çok büyük bir eksiklik. Çok büyük bir yoksunluk. Anlatılmaz. Kocaman bir adam yok. Zeki'yle bizi bir arada tutan şey duyguydu, para değil. 1962'de tanıştık. Ondan önce de kader bizi birleştirmişti. Babalarımız aynı yerde çalışırdı. Annelerimizin imamları bile aynıydı. Bu yazgı bizi birleştirdi ve ölüme kadar da ayrılmadık. Ayrılık dedikoduları saçma sapan dedikodulardı" ifadelerini kullanmıştı.
Hülya Koçyiğit ise "O büyük bir aktördü. Hem komedi hem dram filmlerinde canlandırdığı karakterlerle Türk halkının gönlünde taht kurmuş büyük bir sanatçı. Benim değerli dostum, partnerim aynı zamanda yönetmenliğimi yapmış değerli bir arkadaşım. Türk halkının yüzünü güldürebilmiş, yeri doldurulamayacak sanatçılardan" demişti.
Alasya, Arena Tiyatrosu'nda Mister Nato, Kargalar Okulu, Şampanya ve Viski gibi oyunlarda rol alırken, daha sonra girdiği Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda sahnelenen Hababam Sınıfı oyunu ile 1965'te adından söz ettirmeye başladı.
Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile 1967'de Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer alan sanatçı, bu topluluğun tüm oyunlarında oyuncu, yazar ve yönetmen olarak görev yaptı.
Taner ve Gülhan, perdelerini açık tuttuğu süre boyunca neredeyse her oyunu kapalı gişe oynayan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'ndan ayrılınca Zeki Alasya ve Metin Akpınar ikilisi topluluğu sürdürdü.
Sinemada ilk olarak Karaoğlan Geliyor adlı eserde Çalık karakteriyle izleyici karşısına çıkan Alasya, 1972'de Sev Kardeşim filmindeki rolünden sonra yapımcı ve yönetmen Ertem Eğilmez'in ısrarıyla birçok filmde rol aldı.
Usta oyuncu, bir yıl boyunca 7'den fazla filmde yer alarak Yeşilçam'a başarılı bir giriş yaparken, Metin Akpınar ile 1973'ten itibaren Türk sinemasında yeni bir beraberlik oluşturdu ve ikili, rol aldıkları filmlerle sinemaseverlerin gönlünde önemli yer edindi.
Alasya, 37 yıl boyunca aralarında Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Güler misin Ağlar mısın?, Nereye Bakıyor Bu Adamlar?, Hasip ile Nasip, Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Cafer'in Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler ve Elveda Dostum'un bulunduğu filmlerde de Akpınar ile beraber yer aldı.
1998'de 'Devlet Sanatçısı' unvanını alan oyuncu, ilk evliliğini Oya Hanım ile yaptı ve bu evliliğinden Zeynep adında bir kızı oldu. Vefatına kadar devam eden ikinci evliliğini de Jülide Atak ile 2008'de gerçekleştirdi.
Kariyerinin son dönemlerinde daha çok dizilerde görülen, hayat verdiği karakterlerle özdeşleştirilen Zeki Alasya, uzun yıllar canlandırdığı rollerle bir komedi ustası olarak anıldı. Usta sanatçının beyaz perdeye veda ettiği son film ise 2009 yapımı Aşk Geliyorum Demez oldu.
Sanatçı, 2010'da 'Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü' ile 2011'de 30. İstanbul Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne değer görüldü.
Karaciğer rahatsızlığı sebebiyle 2 Nisan 2015'te hastaneye kaldırılan sanatçı, 8 Mayıs 2015'te tedavisi devam ederken hayatını kaybetti.
Tarkan Altın Madalyon filminde ilk ve son kez kötü adam rolünde yer alan, heykel ve araba koleksiyonları bulunan, Metin Akpınar'ın "Benim yarımdı, canım gitti" dediği Alasya'nın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.