Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan hakkında konuştu: Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi
İki ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki soğukluk yıllardır sinema dünyasının gündeminde. Demirkubuz, Ceylan ile küslüklerinin nedeni hakkında konuştu. Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş olmadıklarını söyleyen Demirkubuz, "Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi" ifadesini kullandı.
Bir dönem çok yakın arkadaş olan Türk Sineması'nın iki önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır görüşmediği biliniyor.
Kulislerde bu küslüğün nedenine ilişkin farklı söylentiler yer alırken, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan ile arasındaki soğukluk hakkında konuştu.